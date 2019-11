Kelan pääjohtajan valinta ratkeaa tiistaina: Finaalissa kaksi hakijaa, mutta Kelan valtuutetut voivat valita myös mustan hevosen

Kelan valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) arvioi, ettei valinta välttämättä mene hallitus-oppositio -jaon mukaisesti.

Kansaneläkelaitoksen eli Kelan tuleva pääjohtaja selviää tiistaina, kun Kelan valtuutetut kokoontuvat iltapäivällä tekemään presidentille valinnasta esityksen.

Kelan valtuutettujen työvaliokunta esitti, että pääjohtajaksi valitaan joko professori, HUS:n johtaja Lasse Lehtonen tai Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Hanna Tainio.

Valtuutetut eivät ole kuitenkaan sidottuja työvaliokunnan esitykseen, vaan voivat esittää virkaan ketä tahansa pätevistä hakijoista.

Työvaliokunnan ehdottamista henkilöistä Hanna Tainio on SDP:n jäsen ja entinen kansanedustaja. Lasse Lehtosta pidetään sitoutumattomana yleisporvarina.

Hallituspuolueilla on Kelassa seitsemän valtuutettua ja oppositiopuolueilla viisi. Äänet eivät kuitenkaan välttämättä jakaannu sen perusteella.

Valtuutettujen puheenjohtaja Riikka Slunga-Poutsalo (ps.) kertoi maanantaina Lännen Medialle, että valtuutettujen poliittiset ryhmät käyvät keskustelua pääjohtajan valinnasta myös hallitus-oppositio -rajan yli.

Kela on eduskunnan alainen, parlamentaarisesti valvottu laitos.

– Siksi näkisin, että tässä asiassa ei välttämättä ole hallitus vastaan oppositio -linjaa, Slunga-Poutsalo sanoi.

Hän pitää ison organisaation johtamista ja delegointikykyä tärkeänä edellytyksenä Kelan pääjohtajan virkaan.

– Toisena painavana tekijänä on asiakaslähtöisyys. Kelan asiakkaista suuri osa on vähän heikommin pärjääviä ihmisiä. Heidän inhimillinen kohtelu on erittäin tärkeää ja siinä pääjohtajalla on aika merkittävä rooli, Slunga-Poutsalo sanoi.

Ollut keskustan läänitys

Kelan pääjohtajan paikkaa on tähän saakka pidetty keskustan läänityksenä, vaikka nykyisellä pääjohtajalla Elli Aaltosella ei jäsenkirjaa olekaan. Hänen valintansa meni vuonna 2016 arvontaan, kun hän sai Kelan valtuustossa yhtä monta ääntä kuin sosiaali- ja terveysministeriön ylijohtaja Outi Antila.

Sosiaali- ja terveysministeriön vakuutusosaston osastopäällikkönä toimiva Outi Antila on nytkin yksi hakijoista ja kuudesta loppusuoralle yltäneistä.

Antila on toiminut 1990-luvun alussa pari vuotta Maa- ja metsätalousyrittäjien keskusliitto MTK:n lakiasioiden johtajana, millä perusteella häntä on julkisuudessa soviteltu mahdolliseksi keskustan ehdokkaaksi. Koulutukseltaan hän on oikeustieteen kandidaatti ja varatuomari.

Hallituspuolueilla enemmistö

Hanna Tainion valinta olisi selvä, jos hallituspuolueiden edustajat Kelan valtuutetuista asettuisivat hänen taakseen. Demareilla on Kelan 12-jäsenissä valtuustossa kolme paikkaa, keskustalla kaksi, vihreillä yksi ja vasemmistoliitolla yksi.

Tainio valittiin Pirkanmaan äänikuningattarena eduskuntaan 2011 ja hänen kaavailtiin nousevan tulevaisuudessa jopa sosiaali- ja terveysministeriksi.

Tainio jäi kuitenkin vuoden 2015 eduskuntavaaleissa yllättäen varasijalle. Putoamiseen vaikutti se, että hän oli Tampereen kaupunginvaltuustossa äänestänyt vuonna 2013 Rantaväylän tunnelin puolesta yhdessä kolmen muun demarivaltuutetun kanssa vastoin valtuustoryhmän kantaa.

Tultuaan valituksi Kuntaliiton varatoimitusjohtajaksi 2015 Tainio jätti Tampereen kaupunginvaltuuston, jonka puheenjohtajana hän toimi 2005-2006. Tainio ehti olla kaksi kertaa myös SDP:n ehdokas Tampereen pormestariksi, muttei tullut valituksi. Koulutukseltaan Tainio on lääketieteen tohtori ja urologian dosentti.

Lasse Lehtonen on Helsingin yliopiston terveysoikeuden professori, joka on virkavapaalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin HUS:n hallintoylilääkärin tehtävästä hoitamassa HUS:n diagnostiikkajohtajan tehtävää. Hän on koulutukseltaan sekä lääketieteen että oikeustieteen tohtori.