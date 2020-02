Kela-korvausten leikkausaikeille tyrmäys yrittäjien Pentikäiseltä: "Tulee vaikeuttamaan hoitoon pääsyä, pidentämään jonoja"

Suomen Yrittäjät ajaa yrityksille oikeutta sopia toisin, jos osapuolet haluavat sitä yhdessä. Yksinyrittäjien piirissä olisi potentiaalia luoda työpaikkoja.

Kuluneella viikolla julkistettu hoitajamitoitusratkaisu huolestuttaa Suomen Yrittäjiä (SY).

Rahoituksen paikkaamiseksi ajateltu sairaanhoidon Kela-korvausten voimakas leikkaus olisi lyhytnäköistä politiikkaa, arvioi toimitusjohtaja Mikael Pentikäinen.

– Se tulee vaikeuttamaan hoitoon pääsyä, pidentämään jonoja ja syventämään eriarvoisuutta. Pelkään, että hoitajamitoituksen rahoittaminen leikkaamalla kelakorvausta on hölmöläisten hommaa, ennakoi Oulussa perjantaina vieraillut Pentikäinen.

Hän toteaa, että korvaukset ovat tärkeitä henkilöille, joiden olisi päästävä suoraan erikoislääkärille. Varakkailla on toki varaa maksaa yksityislääkäri tai ottaa vakuutus, mutta pienituloistenkin olisi päästävä käymään esimerkiksi gynekologilla, korva- ja lastenlääkärillä.

Ylipäänsä olisi Pentikäisestä harkitsematonta rakentaa monipuolista, 18 500 yrityksen sote-kenttää julkinen kylki edellä.

– Tällä hetkellä se (sote-ala) toimii täydessä sumussa, eikä tiedä, mitä heille on luvassa. Moni miettii, kannattaako tällä alalla jatkaa vai lähteäkö katsomaan jotakin muuta. On erittäin riskialtista, jos sote-alan yrittäjille syntyy sellainen vaikutelma, että heillä ei ole mitään väliä.

Jotta kenttä ei pirstaloidu, päättäjien pitäisi pikaisesti lähettää yrittäjille signaali siitä, että heitä tarvitaan myös uudistuksen jälkeen.

SY:n tähtäimessä on, että Suomi olisi mahdollisimman hyvä paikka yrittää. Yleisesti Suomi pärjääkin hyvin vaikkapa kilpailukyvyn osalta. Palkkojen joustamattomuus kuitenkin harmittaa. Jäykkyys ilmenee 139. sijana Maailman talousforumin rankkauksessa.

– Meillä palkat eivät nouse, kun menee hyvin ja ne eivät laske, kun menee huonosti. Eikä huomioida, jos joku on hyvä. Palkankorotukset menevät liian usein yleiskorotuksena riippumatta työntekijän kyvystä luoda arvoa yritykselle.

SY:n ykköstavoite onkin se, että työpaikoille pitäisi saada oikeus sopia toisin kuin työehdoissa, jos siitä on hyötyä sekä yritykselle että työntekijöille.

– Jos yhdessä halutaan.

Erityistä huomiota kaipaavat yksinyrittäjät. Pentikäinen laskee, että jos yksinyrittäjistä joka kolmas palkkaisi työntekijän, työttömyysongelma olisi ratkaistu.

– Meillä syntyisi 60 000 uutta työpaikkaa.

Taloudellinen riski ensimmäisen kokopäiväisen työntekijän palkkaamiseksi on kuitenkin iso. Etenkin korkea irtisanomissuoja askarruttaa pieniä työnantajia.

– Jos palkataan väärin, arvellaan, ettei päästä eroon.

Hallitus onkin lupaillut rekrytointitukikokeilua.

– Idea olisi se, että tutkittaisiin, mikä vaikutus rekrytointituella on. Me uskomme vahvasti, että sillä on merkitystä.

Pentikäinen kehuu 3,5 vuoden kokemuksella sitä, miten yrittäjät sanovat asiat suoraan ja sitä, että heitä nykyään myös kuunnellaan.

Ilmastonmuutos on jo saanut yrittäjät liikkeelle. Sillä juuri yrittäjät ja tutkijat hakeutuvat Pentikäisen mukaan etujoukoissa sinne, missä näkyy uusia mahdollisuuksia.

SY on esittänyt ilmastovakuusrahastoa asumisen päästövähennysten toteuttamiseksi myös siellä, missä ei saa pankkilainaa.

Ongelmiakin on. Kunnat tuntuvat jarruttavan hajautettujen energiamuotojen käyttöönottoa, vaikka esimerkiksi puistoon voisi rakentaa maalämpökaivon.