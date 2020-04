Kela julkisti uuden äitiyspakkauksen – katso video sisällöstä

Kela on julkistanut vuoden 2020 äitiyspakkauksen. Tuotteet on pakattu Mustikkamaito-nimen saaneeseen vuodelaatikkoon, jonka on suunnitellut Ilona Partanen.

Pakkauksessa on 56 tuotetta vauvaperheelle. Uutena tuotteena tämän vuoden äitiyspakkauksessa on jatkopalabody, josta irrotettava jatkopala sopii myös muihin vauvan bodyihin.

Vaatteet ovat väritykseltään neutraaleja. Mukana on myös värikkäitä vaatteita sekä iloisia luontoaiheisia kuoseja.

Kaikista äitiysavustuksista noin 70 prosenttia jaetaan edelleen pakkauksina.

Äitiyspakkauksen vaihtumisajankohta vaihtelee jonkin verran vuosittain, koska edellisen vuoden pakkaukset jaetaan ensin loppuun. Tämän vuoden pakkausta aletaan jakaa aikaisintaan touko-kesäkuussa.

Katso video pakkauksen sisällöstä: