Kehysriihineuvottelut jatkuvat tänään, hallitus koolla Säätytalolla

Marinin hallituksen kärkihankkeita on vaihtaa kaikki liikennemerkit sukupuolineutraaleiksi. Suojatiemerkit, jalankulkuväylämerkit jne.

Näissä merkeissä kun on mieshahmo ja se on joillekin suuri ongelma. Tämmöisenä aikana rahalle kun ei ole muualla tarvetta.