Kehysriihi alkoi koronan varjossa – Kulmuni: Akuutin kriisin jälkeen tavoitellaan myös talouden tasapainoa

Ihmettelen, että jo nyt mennään koronan taakse näissä talousasioissa vaikka pandemia on maassamme vasta alussa. Ilmiselvää on, myös se, että jos tätä pandemiaa ei olisi tullut niin tämä halitus ei olisi tulevan kesän jälkeen enää pystyssä.

Maamme talous on kertakaikkisen kuralla kun tämä pandemia on joskus ohi koska se talous oli kuralla jo ennen pandemiaakin. Mistä otetaan rahat teihin ja väyliin koska ne rapautuvat joka ikinen päivä ja kun niiden kunnostamista lykätään niin korjauslasku tulee kasvamaan entisestään. Aika näyttää mitä tapahtuu ja teiden osalta tilannetta korjataan alentamalla nopeusrajoituksia kuten tähänkin saakka on tehty.

Maamme velkaantuu nyt nopeasti ja kun ajatellaan, että se entinenkin velka oli sietokyvyn rajoilla niin tämän pandemian takia maamme velkaantuu niin paljon, että siitä ei voida selvitä muuten kuin sisäisen devalvaation kautta eli palkkoja aja eläkkeitä leikkaamalla, jolloin hinnat tulevat toivottavasti perässä. Polttoaineet ja autot sekä muu ulkomainen tavara tulee maksamaan enemmän kuin ennen sisäisen devalvaationkin jälkeen.