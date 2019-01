Kehno lämmittäjä voi aiheuttaa halkeamia takkaan – vuosittain syttyy noin 600 tulisijasta tai hormista johtuvaa tulipaloa

Hotelli Iso-Syötteen tulipalo Pudasjärvellä joulukuun 21. päivä johtui todennäköisesti juuri pienistä vuotokohdissa takassa.

– Palonsyyntutkinnassa on todettu hotellin alakerran sviitissä sijaitsevan takan palopesässä olevan vuotokohtia, joiden kautta palokaasut ovat päässeet kiertämään puurakenteeseen mistä palo on noussut yläpohjaan. Tulisijan vikaantuminen on ollut pitkäkestoinen prosessi eikä sitä ole ollut ulkopuolelta mahdollisuutta havaita, poliisi kertoo tiedotteessaan.