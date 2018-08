Kehitysvammaisia pidetty häkkisängyissä – oikeusasiamiehen mukaan käyttö lopetettava

Kehitysvammaisten laitos- ja asumisyksiköissä Pohjois-Karjalassa on käytetty häkkisänkyjä, kertoo eduskunnan oikeusasiamies. Häkkisänkyjä löytyi Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymästä yllätystarkastuksessa.

Euroopan neuvoston kidutuksen vastainen komitea on todennut, että häkkisänkyjen käyttöä voidaan pitää ihmisarvoa loukkaavana ja niiden käyttö on lopetettava välittömästi, oikeusasiamies huomauttaa. Oikeusasiamies kehottaa, että käytöstä on luovuttava ja tilalle etsitään muita ratkaisuja.