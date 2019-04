KD:n puheenjohtaja Sari Essayh ehdolle eurovaaleihin – Soini hävisi maan alle, sinisten puolueväki oli aamulla ymmällään

Eurovaaliehdokkaaksi on ilmoittautunut myös yksi puolueen puheenjohtaja, kun kristillisdemokraatit tiedotti Sari Essayahin asettuvan ehdolle.

Puolueiden on jätettävä tänään kello 16 mennessä listat henkilöistä, jotka ovat ehdolla EU-vaaleissa. Listat jätetään Helsingin keskusvaalilautakunnalle.

Aamupäivällä selvisi, että ehdolle on lähdössä myös yksi puoluejohtaja, kun kristillidemokraatit tiedotti Sari Essayahin asettuvan ehdolle. Listalla on myös eduskuntaryhmän puheenjohtajana toiminut Peter Östman.

Sinisten puoluetoimistosta kerrotaan, että he julkaisevat oman listansa kello 12. Jännitettävä momentti on, löytyykö listalta ulkoministeri Timo Soinin nimi. Puoluetoimistosta kerrottiin aamulla, ettei koko ulkoministeristä ole kuulunut mitään. He ovat odotelleet jonkinlaista viestiä siitä, mikä Soinin päätös on, mutta tuloksetta.

Timo Soini. KUVA: Timo Marttila

Soini kertoi aiemmin keväällä, että hän jättää eduskunnan. Silloin hän ei ottanut kantaa mahdolliseen eurovaaliehdokkuuteen. Rivien välistä pystyi kuitenkin aistimaan, että Soini jättää politiikan kokonaan, eikä häntä näin ollen nähdä vaaleissa.

Siniset eivät ennakko-odotuksista huolimatta saaneet yhtään edustajaa uuteen eduskuntaan. Sinisten muista ministereistä esimerkiksi Jari Lindström tai Jussi Niinistö eivät ole ehdolla.

Päivän mittaan saamme seurata niin ikään, millaisen listan perussuomalaiset ovat saaneet kokoon eurovaaleihin. Viikolla koettiin yllätys, kun äänivyöryn eduskuntaan saanut kansanedustaja Teuvo Hakkarainen ilmoitti, että hän on ehdolla eurovaaleissa.