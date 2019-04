Kaupungeissa asuvat vihreät, sinkut ja kotona asuvat nuoret ovat tyytyväisimpiä Ylen ohjelmiin ja palveluihin – maaseudun asukkaat eivät koe saavansa vastinetta verolle

Yle vero on aivan turha maksu. Se mitä esim. telkkarista kannattaa kattua on ilta uustiset, muuten uutiset ovat sanasta sanaan samoja koko päivän. Sitte on niitä uusintojen uusintoja jotka ei ole kiinnostanu enää pitkiin aikoihin ja nämä höpö höpö ohjelmat jossa joku kuustonen ja kumppanit yrittää naurattaa katsojia .... Kuuntelen Pookia on paikallista ohjelmaa, hyvää musiikkia ja rentoa tunnelmaa. Ylelle paremmat ja myös paikallisia ohjelmia tai vero pois.