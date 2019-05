Kattavaa punkkirokotetta ei ole olemassakaan – rokote suojaa vain puutiaisaivotulehdukselta

Rokote antaa kyllä kattavan suojan puutiaisaivokuumetta vastaan. Kyse on siitä, että puutiaisaivokuumeeseen sairastumisen riski on useimmilla vähäinen, ja että on paljon todennäköisempää saada punkinpuremasta borrelioosi. "Punkkirokote" on kansan suussa yleistynyt nimike puutiaisaivokuumerokotteelle.