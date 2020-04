Pelkotilat ja vastuullinen ja toisia suojeleva elämä ja käyttäytyminen pandemian ja poikkeusolojen aikana eivät ole yhtä kun sitä että kun toimin normien ja ohjeiden mukaan niin ahdistuisin ja pelkäisin. Itseasiassa asiahan on juuri toisin eli hällä väliä asenteella ja jatkamalla normaalisti luulis olevan pelkoa jos yhtää ympärillä olevia ymmärrät ajatella niin siitä että tämä saa riskiin muita ihmisiä ja mahdollistaa taudin liikkumisen. Jos kaikki toimisi kun sinä tilanne oisi katastrofi monen ihmisen elämässä ja taloudelle samoin. Täöllä korona ois kaikilla pian. Jokaisella Suomalaisella on vastuu siitä ettei vaaranneta ympärillä olevia ihmisiä piittaamattomalla käytöksellä, siispä alennuppa sinäkin noudattamaan ohjeita ja se ei sulle ole yhtä kun ahdistuminen ellet ole juuri sellainen tyypoi että määräillä ei eikä rajoiteta elämää koska sen teen minä itse periaatteella. Ollaampa ryhdikkäitä ja jos suomi on sodassaki samaan hiileen puhaltaen selvinnyt kaikesta, luulis nykynen mukavuuden halusempi ja itsekkäämpi ihminen tästäki selviävän.