Katri Kulmuni: Hallituspuolueiden edustajien Twitter-miekkailun pitää loppua

Keskusta lähtee uuteen hallitukseen. Puheenjohtajan mukaan vanhassa Rinteen hallituksessa puolue ei voinut sitoutua epäselvyyksiin.

Keskusta lähtee mukaan uuteen eli uusvanhaan hallitukseen. Pelkkä muodollisuus se ei kuitenkaan ole. Tätä korosti puheenjohtaja Katri Kulmuni puheessaan puoluevaltuustossa sunnuntai-iltana Helsingissä.

– Meidän on tehtävä itsellemme selväksi, miksi lähdemme mukaan hallitukseen, jossa pääministeri vaihtuu, mutta ohjelma pysyy samana, Kulmuni totesi

– Puoluehallitus ja hallitusneuvottelijat katsovat, että hallitukseen osallistumisen perusteet ovat samat kuin viime keväänä. Saimme neuvoteltua hyvän hallitusohjelman. Se sisältää keskustan kaikki keskeiset tavoitteet ja kynnyskysymykset. Vaalitappiosta huolimatta arvioimme tuolloin, että meille tärkeisiin asioihin voidaan parhaiten vaikuttaa hallituksessa.

Sote voimaan vuoden 2023 alussa?

Puheenjohtajansa mukaan keskusta haluaa, että ihmiset pääsevät palveluiden ääreen nopeasti, oli kyse sitten lääkäriajasta tai mielenterveystyöstä.

– Tämä on parasta toteuttaa 18 maakunnan pohjalta. Meidän on sovittava sote-uudistuksen sisällöistä siten, että se on voimassa vuoden 2023 alussa.

Keskustan on Kulmunin mielestä vakavasti pohdittava myös toista kysymystä: miten puolue osallistuu hallitukseen.

– Tässä meidän on otettava oppia kuluneesta puolesta vuodesta.

– Kysyn itsekriittisesti, mitä kansalaisten mieliin on keskustan toiminnasta Rinteen hallituksessa puolen vuoden aikana jäänyt? Pahoin pelkään, että päällimmäiseksi ovat jääneet muistikuvat hallituspuolueiden keskinäistä kiistoista milloin minkin aiheen tiimoilta. Niin ei kansalaisten luottamusta keskustaan vahvisteta.

Erimielisyydet ratkottava kasvokkain

Katri Kulmuni muistutti, että vain tulokset ratkaisevat. Hänen mukaansa keskusta voi parhaiten vaikuttaa asioihin toimimalla hallituksessa.

– Kun lähdemme uuteen hallitukseen, keskustan täytyy keskittyä hallitusohjelman tarmokkaaseen toimeenpanoon. Keskustan pitää olla puolue, joka tunnetaan hallituspolitiikan tuloksista eikä alituisesta Twitter-miekkaluista muiden hallituspuolueiden edustajien kanssa.

– Meidän on myös luotava hallituksen sisälle sellainen luottamus, että erimielisyydet ratkotaan kasvokkain eikä julkisuudessa. Tämä edellyttää paljon tiiviimpää yhteydenpitoa hallitusryhmien kesken kuin tähän asti.

Selvitykseen jäi liikaa aukkoja

Katri Kulmunin mukaan tilanne ajautui viime viikon loppupuolella sellaiseksi, että keskustan edellytykset jatkaa hallitusyhteistyötä Antti Rinteen johdolla hävisivät.

– Pääministeri oli ajautumassa Posti-vyyhdin kautta kierteeseen, joka oli viemässä hallituksen toimintakyvyn. Olimme tilanteessa, jossa hallitus valmistautui yhteisesti vastaamaan Postiin liittyvään välikysymykseen. Emme saamiemme selvitysten jälkeen voineet sitoutua vastauksen antamiseen.

– Annettu selvitys tapahtumien kulusta jätti liian paljon aukkoja ja kysymyksiä. Lisäksi itse tapahtumaketjun selvittäminen johti tilanteeseen, jossa en katsonut voivani luottaa.

Puheenjohtajan mukaan keskusta ei voinut sitoutua epäselvyyksiin.

– Kyse on myös kokonaisarvioinnista. Kun pohdimme tulevaa kevättä ja sen työmarkkinakierrosta, emme nähneet, että hallitus olisi ollut riittävän uskottava toimimaan näiden osalta. Katsoimme paremmaksi kokonaan uuden lähdön.

– Minua on arvosteltu siitä, että en riittävän suorin sanoin vaatinut julkisuudessa pääministerin eroa. Halusin antaa sdp:lle tilaa tehdä itse johtopäätökset. Niin he viime tiistaina tekivätkin.

Kulmunin mielestä Rinne osoitti omalla erollaan, että hän asettaa Suomen eteenpäin viemisen oman edun edelle.

– Siirtymisellään sivuun Antti Rinne mahdollistaa tulevalle hallitukselle uuden alun puhtaalta pöydältä.