Käteismaksaminen loppuu junissa syyskuussa – "Se on konduktöörille hankala tilanne, jos nettiyhteys ei toimi"

Syyskuun alusta alkaen junista voi ostaa kaukoliikenteen lippuja vain maksukortilla. Konduktöörit eivät enää ota vastaan käteistä. Vuonna 2018 2,5 prosenttia VR:n asiakkaista osti lipun junista ja näistä ostoista 0,9 prosenttia tehtiin käteisellä. VR:n myynti- ja asiakaskokemusjohtajan Salla Ketolan mukaan lipun junasta ostaneiden osuus on pienentynyt tänä vuonna.

Yli 80 prosenttia lipuista ostetaan verkkokaupasta, mobiilisovelluksesta tai lippuautomaatista. Lippuja myydään myös kaikissa R-kioskeissa, VR:n palvelupisteillä ja puhelinpalvelussa sekä Matkahuollon toimipisteissä.

Vielä viime talvena matkustajia kehotettiin varautumaan aina käteisellä, koska VR ei pystynyt takaamaan joidenkin maksukorttien vaatiman nettiyhteyden toimivuutta kaikilla väleillä. Miten maksamisen sujuvuus pystytään takaamaan syyskuusta eteenpäin, VR:n myynti- ja asiakaskokemusjohtaja Salla Ketola?

– Välillä siinä nettiyhteydessä voi tosiaan olla katkoja, ja sellaisissa tilanteissa me olemme sitten joustavia. Jos asiakkaalla tulee tällainen maksamiseen liittyvä ongelma, joka johtuu siitä, että meidän nettiyhteytemme ei juuri sillä hetkellä toimi, niin toki me voimme sitten myöhemmin yrittää myydä sitä lippua uudelleen. Asiakas ei joudu siitä pulaan.

Kannattaako asiakkaan yhä varata varmuuden vuoksi käteistä mukaan?

– Ei kannata. Tämän jälkeen se on tietysti meidän vastuulla, että pystymme asianmukaisesti myymään asiakkaalle lipun. Toki on pakko sanoa, että se on konduktöörille hankala tilanne, jos nettiyhteys ei toimi. Yritämme koko ajan kehittää meidän palvelua siihen suuntaan, että nettiyhteys toimisi paremmin ja pystyisimme takaamaan sujuvan maksaminen myös junassa.

Onko syrjäisten alueiden nettiyhteyksiä tarkoitus parantaa?

– Joo, kyllä me parannamme nettiyhteyksiä. Tutkimme myös sitä, saataisiinko palvelu toimimaan ilman nettiyhteyksiä, mutta vielä se ei ole onnistunut.

Mitä tapahtuu, jos matkustaja tulee syyskuun alun jälkeen junaan käteisen kanssa ilman maksukorttia?

– Tälläkin hetkellä käteisellä maksaminen junassa on hyvin harvinaista. Usein kyseessä on lapsi tai vähän varttuneempi henkilö, kenellä on käteistä mukana. Meidän ohjeistus konduktööreille on se, että ollaan joustavia ja asiakasystävällisiä tämän asian kanssa aluksi, että kaikki asiakkaat huomaavat, että käytössä on uusi toimintatapa.

Onko konduktööreillä valmius ottaa käteistä vastaan ja antaa vaihtorahat?

– Kyllä käteinen oikeasti poistuu käytöstä.

Hidastaako korttimaksujen vastaanottaminen konduktöörin työtä?

– Jos nettiyhteys ottaa jostain syystä aikansa, niin toki se silloin hidastaa. Pääasiallisesti uusien ja helppokäyttöisten maksulaitteiden pitäisi toimia nopeammin. Konduktöörin työlaitetta kehitetään koko ajan siihen suuntaan, että se tekisi heidän työstään nopeampaa ja helpompaa. Voi olla, että siinä on alkukankeutta, mutta tavoite on, että se olisi myöhemmin nopeampaa. Jos on kertalippua ostamassa, niin kannattaa ladata VR:n uusi mobiilisovellus, jos vaan älypuhelinta käyttää. Ymmärrän, että kaikki ei käytä älypuhelinta, ja se on ihan ok, mutta sieltä saa ostettua lipun tosi nopeasti.