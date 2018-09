Kasvattiko alkoholilaki kulutusta? THL:n mukaan johtopäätökset kannattaa tehdä vasta syksyn tilastoista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) on arvioinut, että uusi alkoholilaki kasvattaa kulutusta 4 prosentilla. Nyt alkukesään ulottuvissa tilastoissa on kuitenkin näkynyt alle prosentin kasvu.

THL:n tutkimusprofessori Pia Mäkelä, joko tilastoista voi päätellä, miten uusi laki vaikutti kulutukseen?

– Niistä nähdään kyllä, että välittömät vaikutukset olivat vähäiset. Siitä ei voida kuitenkaan vielä päätellä kokonaisvaikutusta.

– Kauppa arvioi, että hinnat alenisivat 40 prosenttia, mutta ainakaan keväällä lähellekään tällaista hinnanlaskua ei nähty. Tämä ei tarkoita, etteivätkö hinnat voisi alentua myöhemmin ja sitä kautta vaikutuskin kasvaa. Toinen asia on se, että valikoimat eivät heti vuoden alussa ehtineet reagoida lakimuutokseen. Kauppojen oli vaikea saada myyntiin sitä mitä halusivat, eikä hintakilpailuakaan tapahtunut.

– Kesä taas on hankala aika arvioida lain vaikutuksia, koska nyt oli erityisen lämmintä. Toukokuusta tuli paljon plussaa myyntiin edellisvuoteen verrattuna, mutta se voi olla sään vaikutusta. Minusta olisi siis parempi katsoa syksyn tietoja.

Vaikka muuttuvia tekijöitä vielä olisikin, voiko 4 prosentin kasvuarviota jo pitää ylimitoitettuna?

– Kansanedustajat eivät pyytäneet meiltä arviota siitä, mikä on vuoden 2018 kulutus verrattuna vuoteen 2017, vaan mikä lain vaikutus on. Muutkin asiat kuin laki vaikuttavat – esimerkiksi veronkorotus, jonka vaikutus tuossa 4 prosentissa on jo huomioitu. Lopullisessa arvioinnissa täytyy huomioida paras arvio siitä, mikä kulutus olisi ollut ilman lakia. Kulutuksessa on ollut aleneva trendi, ja meitä kiinnostaa, kääntyykö se vai jatkuuko samanlaisena. Voi hyvin osoittautua, että olemme olleet väärässä arvion kanssa. Tällä hetkellä sitä on kuitenkin mielestäni vielä liian aikaista arvioida.