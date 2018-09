Kärsämäen Frosteruksen koulun rehtori siirretään syrjään tehtävästään, kunnes kunnan johto on päättänyt, voiko hän jatkaa rehtorina. Asiasta kertoo kunnanjohtaja Esa Jussila STT:lle.

Hyllytyspäätös johtuu rehtorin kommenteista Ylen tänään julkaisemassa MOT-jutussa. MOT on tehnyt kyselyn, jossa tiedusteltiin, minkälaista häirintää nuoret ovat kokeneet koulussa. Lisäksi MOT oli yhteydessä rehtoreihin kouluissa, joissa THL:n vuoden 2017 kouluterveyskyselyn mukaan esiintyi eniten seksuaalista häirintää. Frosteruksen koulu kuuluu näihin.

Rehtorin kommentista saa kuvan, että hän vähättelee vastauksessaan MOT:lle seksuaalista häirintää, jota hänen johtamassaan koulussa on ilmennyt THL:n kyselyn perusteella.

Kunnanjohtaja Jussila sanoo, että kunta irtisanoutuu rehtori Tuomo Pesosen lausunnoista seksuaalisen häirinnän sietämisestä ja hyväksymisestä.

- Haluamme turvata terveen asenneympäristön koulussa jokaisen koskemattomuuden suhteen, Jussila kertoo.

STT:lle Pesonen sanoo, ettei hän missään nimessä vähättele seksuaalista häirintää. Pesosen mukaan on surullista, jos hänen kommentistaan saa sen kuvan.

"Kaikkeen ei vaan pysty siinä hommassa"

Vastauksessaan MOT:lle Pesonen muun muassa kysyy, onko kouluruoka hyvää vai pahaa.

- Asialle voidaan tehdä tiettyyn rajaan saakka jotakin. Loppu pitää vain kestää. Ei sillä, että hyväksyisin seksuaalista häirintää, mutta sellaista se nyt vaan on, hän toteaa.

Pesonen sanoo STT:lle, ettei hänen tarkoituksensa ollut väheksyä seksuaalista häirintää, vaan kiinnittää huomiota siihen, että esimerkiksi myös kouluruokailuun liittyy negatiivisia lieveilmiöitä, kuten syömishäiriöitä, viiltelyä ja kiusaamista. Koulu ei silti voi lopettaa ruokatarjoilua, ainoastaan yrittää opettaa oppilaille toisen hyväksymistä ja tukea oppilaiden oman identiteetin kasvua.

- Tarkoitin sitä, että meillä on paljon haasteita, joihin meidän pitää reagoida. Mutta kun me olemme ihmisiä, niin kaikkeen ei vaan pysty siinä hommassa.

MOT:lle antamassaan vastauksessa hän myös viittasi porsastelijoihin baareissa.

- Sitten tietenkin, kun pillua tekkee mieli miespuolisella. Niin eihän sitä osaa aina kauniisti sanoa, rehtori sanoi MOT:lle.

Pesonen sanoo STT:lle halunneensa tällä kommentilla korostaa, että aikuisetkaan eivät aina osaa käyttäytyä.

- Baarimaailmakommentilla halusin tehdä selväksi toimittajalle, jolla ehkä on enemmän kokemusta baari- kun koulumaailmasta, että ei me aikuisetkaan osata käyttäytyä. Siellä baaritiskillä on kaikenlaista törkimyksiä, eri sukupuolia edustavia. Täällä koulussa me vasta harjoittelemme käyttäytymistä.

"Kommenttini olivat kesyjä kun vertaa siihen, mitä oppilaat olivat sanoneet"

Pesosen mukaan hän ei nähnyt haastattelussa erikseen tarpeelliseksi sanoa, että koulussa on nollatoleranssi seksuaaliselle häirinnälle.

- Jo laki velvoittaa kaikki koulut ja työpaikat siihen, Pesonen muistuttaa.

Pesonen vertaa käyttämäänsä kieltä siihen, jolla oppilaat kuvaavat kokemuksiaan.

- Minun kommenttini olivat kesyjä kun vertaa siihen, mitä oppilaat ovat sanoneet. Mutta kun minä olen aikuinen, ja minä sanon sen ääneen, niin se on paheksuttavaa, ja sen minä ymmärrän.

Hyllyttämistään Pesonen ei halunnut kommentoida.

Frosteruksen koulun opinto-ohjaaja sanoo MOT:lle, että koulussa on tehty paljon THL:n kyselyn tuloksen tultua julki. Myös Pesonen sanoo STT:lle, että koulussa on selkeät ohjeet, miten toimia, jos seksuaalista häirintää tapahtuu.

MOT:n juttu julkaistiin netissä puolilta päivin, ja pohjoispohjanmaalainen Kärsämäen kunta teki päätöksen hyllyttämisestä iltapäivällä.

