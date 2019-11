Kärnä haluaa hirviaseille, patruunoille ja hirvikoirille verovähennysoikeuden

Keskustan lappilainen kansanedustaja, eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan jäsen Mikko Kärnä esittää, että hirviaseet ja niiden patruunat sekä hirvikoirat voisi tulevaisuudessa vähentää verotuksessa.

– Asialle on monia hyviä perusteita. Hirvenmetsästys on ensinnäkin yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeää työtä, jolla estetään liikennevahinkoja sekä vahinkoja taimikoille. Toisekseen verovähennysoikeudella varmistettaisiin, että hirvenpyytäjien kalusto on kunnossa. Vähennysoikeus piristäisi varmasti asekauppaa. Edulliset patruunat lisäisivät myös metsästäjien mahdollisuuksia harjoitteluun, Kärnä sanoo.

Kärnä katsoo, että hirvikoirat ovat tietyillä alueilla pyynnin kannalta välttämättömiä ja siksi niiden hankkimiskulujen pitäisi olla verovähennyskelpoista.

– Hirvikoira on samanlainen työkalu pyynnissä kuin aseet ja patruunatkin. Siksi niiden tulisi olla vähennysoikeuden piirissä.

Kärnä toivoo myös, että eduskunta päättäisi tukea Suomen Metsästäjäliiton aloitetta ja hanketta, jonka kautta jaettaisiin susien hyökkäyksiä kestäviä niin sanottuja susiliivejä pahimpien susialueiden metsästyskoirille.

– Tämä on erinomainen pilottihanke, jolle tulee ehdottomasti pyrkiä osoittamaan rahoitus eduskunnan ns. joululahjarahoista. Koiria menee aivan liikaa susien suuhun ja siihen saakka, että susien kannanhoidollinen metsästys saadaan käyntiin, on valtion pyrittävä takaamaan metsästyskoirien turvallisuus kaikin mahdollisin keinoin.