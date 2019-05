Karjalan lennoston ex-komentajan harjoituskäytöstä puidaan hovioikeudessa: kutsui osallistujaa "Suomen paskimmaksi kaupunginjohtajaksi"

Karjalan lennoston entistä komentajaa, eversti Markus Päiviötä vastaan on nostettu syytteitä Lemmenjoella 2017 pidetyn harjoituksen takia. Syytteitä on kaikkiaan kolme, ja ne liittyvät Päiviön käytökseen. Tässä jutussa käydään läpi syytteet syyte kerrallaan.

Karjalan lennoston entinen komentaja Markus Päiviö vastasi torstaina Helsingin hovioikeudessa kolmeen häntä vastaan nostettuun syytteeseen.

Kaikki syytteet liittyvät Lemmenjoella 22.9–24.9.2107 Lemmenjoella Inarissa pidettyyn vapaaehtoiseen harjoitukseen. Eversti Päiviö oli harjoituksen johtaja.

Kaikissa syytekohdissa on kyse Päiviön käytöksestä harjoituksessa. Syyttäjä vaatii Päiviölle sakkorangaistusta.

Päiviön asianajaja Pentti Laiho totesi jo torstaina, että Päiviö siirtyi reserviin syytteiden vuoksi toukokuun 1. päivänä.

Tässä on kooste siitä, mistä Päiviötä koskevissa syytteissä on kyse.

Syyte 1: Esimiesaseman väärinkäyttäminen

Syyttäjä Mikko Larkian ajamassa syytteessä on kyse siitä, että Päiviö on käyttänyt esimiehenä käskyvaltaa väärin niin, että hän on kohdellut harjoituksiin osallistuneita nöyryyttävästi.

Syytteen mukaan Päiviö on harjoituksessa toistuvasti nimitellyt osallistujia halventavilla kommenteilla, jotka liittyvät muun muassa sukupuoliseen suuntautumiseen ja seksuaalisuuteen. Päiviö on syytteen mukaan ollut alkoholin vaikutuksen alaisena.

Hän olisi myös kutsunut ihmisiä väärillä sotilasarvoilla ja uhannut erottaa heitä.

Oikeudenkäynnissä kävi ilmi, että hän oli muun muassa vaatinut kantahenkilökuntaan kuuluvaa everstiluutnanttia leikkaamaan hiuksensa.

Oikeudessa kuultu Nurmeksen kaupunginjohtaja Asko Saatsi sanoi, että Päiviö oli muun muassa kutsunut erästä harjoitukseen osallistujaa "tyhmäksi nahkapääksi."

Oikeudelle antamassaan vastauksessa Päiviö tunnusti esimiesaseman väärinkäyttämisen siltä osin, että hän on nimitellyt sotilashenkilöstöä tavalla, jota joku voi mieltää nöyryyttäväksi.

Suurilta osin Päiviö kiistää syytteen teonkuvaukset.

– Päiviöllä on lähtökohtaisesti oikeus ja velvollisuus kehottaa vakinaisessa palveluksessa olevaa miespuolista sotilasta leikkaamaan hiuksensa, Päiviön vastauksessa todetaan.

Syyte 2: Palvelusrikos

Päiviö on syytteen mukaan rikkonut palvelukseen kuuluvaa velvollisuuttaan käyttäytymällä asiattomasti ja ollut harjoituksen aikana näkyvästi humalassa.

Hän on muun muassa antanut sopimattomia käskyjä ja kaatuillut.

Myös tämän syytteen osalta Päiviö myöntää käyttäytyneensä epäasiallisesti. Päiviö myöntää huonon käytöksen ja alkoholin käytön varsinkin harjoituslauantaina Ahkun tuvalla ja lauantai-iltana.

Päiviön puolustus kuitenkin lähtee siitä, että kaikki harjoituksen tapahtumat eivät olleet palvelustehtäviä. Palvelustehtävien osalta Päiviö kiistää, että hänen kuntonsa olisi ollut alkoholin vuoksi heikentynyt.

Päiviön vastauksen mukaan hän oli kaatunut huonojen kenkien ja vaelluksen aiheuttaman fyysisen rasituksen vuoksi, eikä kaatuminen liittynyt alkoholiin.

Oikeudessa kuultu kaupunginjohtaja Saatsi totesi, että Päiviöllä oli puolustusvoimien varsikengät jalassa. Saatsin mukaan Päiviö vaikutti väsyneeltä ja päihtyneeltä harjoituksen aikana.

Syyte 3: Kunnianloukkaus

Kunnianloukkaussyytteessä vaaditaan rangaistusta Päiviölle Nurmeksen kaupunginjohtajan Asko Saatsin kunnian loukkaamisesta.

Syytteen mukaan Päiviö on muun muassa nimitellyt Saatsia sukupuoliseen suuntautumiseen ja seksuaalisuuteen liittyvillä, halventavilla ilmaisuilla.

Saatsi muun muassa mainitsi, että Päiviö oli kutsunut häntä harjoituksen aikana "Suomen paskimmaksi kaupunginjohtajaksi", kun he olivat istuneet laavulla.

Oikeussalissa hän myös lisäsi, että harjoituksen ensimmäisenä iltana Päiviö oli tullut tämän huoneeseen, kun Saatsi oli ollut nukkumassa.

– Täällähän ne homopojat nukkuvat, Päiviö oli sanonut Saatsin mukaan.

Päiviö on myöntänyt kunnianloukkauksen sen osalta, että hän on sanonut laavulla halventavan ilmaisun. Muuten hän on kiistänyt teonkuvaukset.

– Päiviöllä ei ole ollut tilanteessa varsinaista tarkoitusta loukata Saatsin kunniaa sanomisellaan, todetaan Päiviön vastauksessa.

Ensimmäinen aste Helsingin hovioikeudessa

Oikeudenkäyntiä istutaan ensimmäisenä oikeusasteena Helsingin hovioikeudessa, koska syytteessä on korkea-arvoinen upseeri.

Kokonaisuudessa syytteessä on myös ilmavoimien entinen komentaja Sampo Eskelinen.

Eskelisen osalta syytteessä on kyse siitä, ettei hän olisi riittävän nopeasti käynnistänyt selvitystä riittävän Päiviön toimista.