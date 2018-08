Kansalaisaloite tyttöjen sukuelinten silpomisen kieltämiseksi keräsi 30 000 nimeä alle viikossa - etenee eduskunnan käsittelyyn

Esinahan leikkaaminen tai löyhennös on pienempi ja helpompi operaatio. Viilto tai esinahan poisto on alunperin ollut uskonnollinen rituaali sekä keino estää hiekan tai muun epätoivotun materiaalin aiheuttama tulehdus, joka ennen sulfaa, penisilliiniä ja muita lääkkeitä oli usein kohtalokas tai esti osallistumisen heimosotiin. Myöhemmin esinahan poisto toteutettiin tarkoituksena estää poikien masturbointi, jotta mahdollisimman varhain rupeaisivat siirtämään lapsia ja karaistuisivat ajan sotatoimiin. Nykyaikana helppo lääketieteellinen operaatio, jos asiakkaalla sperman luovutuksen, virtsakokeen tai koulutarkastuksissa liian tiukka esinahka. Tyttöjen ympärileikkaus on usein uskonnollinen tai sadistinen rituaali, jossa leikataan suuret ja tai pienet häpyhuulet, klitoriksen poisto on harvinainen ja johtaa usein merkittävään verenhukkaan. Toimenpiteen tarkoitus oli estää naisten mielihyvä seksissä, joka haaremissa saattoi aiheuttaa jännityksiä, suosintaa ja lasten vähyyttä sheikin, emiirin, sulttaanin tai kalifin vallanperimyksessä. Myös hygienia oli osatekijä, mutta naisilla päinvastoin kuin miehillä tulehdukset ympärileikkauksen jäljiltä oli enemmän tulehduksia. Myös Euroopassa oli ennen uutta aikaa ympärileikkauksia pilgrimaatin (pyhiinvselluksen) tai crusaderin (ristiretkien) aikaan osin samoista syistä kuin nykyisin islamilaisessa kulttuurissa.