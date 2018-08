Kansalaisaloite mikromuovien käytön kieltämiseksi kosmetiikassa kerännyt yli 50 000 kannattajaa

Kansalaisaloite mikromuovien käytön kieltämiseksi kosmetiikassa ylitti sunnuntaina 50 000 kannatusilmoituksen rajan, joten aloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Aloitteella vaaditaan lakia, joka kieltäisi mikromuovia sisältävien kosmetiikkatuotteiden maahantuonnin, myynnin ja valmistamisen Suomessa.

Perusteluna lakivaatimukselle on mereen kulkeutuneiden mikromuovien aiheuttamat haitat merieliöille ja merelliselle ekosysteemille. Huoli merten muovisaasteesta on ollut vuoden aikana näkyvästi esillä ja esimerkiksi ympäristöjärjestö WWF on arvioinut, että vuonna 2050 merissä on enemmän muovia kuin kalaa.

Muun muassa Britannia on jo kieltänyt mikromuovit kosmetiikassaan.

Eduskunnan on otettava käsittelyyn aloitteet, jotka keräävät vähintään 50 000 allekirjoitusta.