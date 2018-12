Kansalaisaloite haluaa kieltää kansalaisilta padat, miinat ja roomalaiset kynttilät – tähtisädetikkua saisi yhä käyttää

No nyt on hyvä aloite. Paitsi että tulisi kattaa kaikki ilotulitteet.

Myös moottorikelkkailun voisi kieltää kokonaan.

Ja koirille reipas (min. 2000 Eur/v) elukka/haittavero per rakki (omistaja maksaa). Ja samanlainen kissoille.