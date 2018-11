Veikkaanpa että metsää et omista. Jos omistaisit, ja maksimaalinen tuotto mielessä, niin et edes harhautuisi miettimään mitään muuta kuin kasvun lopuksi avo hakkuu. Ja jos metsää omistat niin kysyppä huviksesi puun ostajilta tarjouksia poimintaharvennuksiisi. Saat maksaa että joku viitsii paikalle tulemaan, paitsi jos sarkasi on vähintään 50 ha yhtenäinen alue valtateiden vieressä. Aukossa on kymmenessä vuodessa hieno taimikko, ihmiselämässä lyhyt aika ja seuraava sukupolvi pääsee ottamaan jo harvennus tuloa. Ja on siellä elämääkin, ainakin jänikset, hirvet ja kauriit viihtyvät. Talvella vähän turhankin hyvin.