Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun finalistit on valittu - mukana oululaistaustainen Jussi Juola

Kansainvälisen Mirjam Helin -laulukilpailun finalistit on valittu. Mukana on myös oululaistaustainen Jussi Juola.

Finaaliin osallistuu neljä nais- ja neljä mieslaulajaa. Kilpailun voittajat ratkeavat loppukilpailussa 29.5. Helsingin Musiikkitalossa, jossa finalisteja säestää Radion sinfoniaorkesteri kapellimestari Hannu Linnun johdolla.

Loppukilpailuun valittiin seuraavat kilpailijat:

Teaa An, mezzosopraano, eteläkorealainen

Stefan Astakhov, baritoni, saksalainen

Olga Cheremnykh, sopraano, venäläinen

Jussi Juola, basso, suomalainen

Palesa Malieloa, sopraano, eteläafrikkalainen

Bryan Murray, baritoni, amerikkalainen

Rodrigo Sosa Dal Pozzo, kontratenori, italialainen / venezuelalainen

Johanna Wallroth, sopraano, ruotsalainen

Tuomariston jäsenet äänestävät itsenäisesti, eikä kilpailusuorituksista keskustella äänestystilanteessa. Tuomariston puheenjohtaja on Savonlinnan oopperajuhlien taiteellinen johtaja Jorma Silvasti. Olaf Bär, Ben Heppner, Vesselina Kasarova, François Le Roux, Waltraud Meier, Deborah Polaski ja Kiri Te Kanawa.

Loppukilpailussa ohjelmassa on kaksi orkesterisäestyksistä teosta, joista ainakin toisen on oltava ooppera-, oratorio-, kantaatti- tai konserttiaaria. Enimmäinkesto on 20 minuuttia.

Loppukilpailua voi seurata 29. toukokuuta kello 18.30 Musiikkitalossa, Musiikkitalon mediaseinäll, kilpailusivustolla www.mirjamhelin.fi ja Yle Teemalla.