Kansa innostui kokkaamaan uunifetapastaa – Kesko ja S-ryhmä kertovat fetajuuston kysynnän kaksinkertaistuneen parissa viikossa

Sosiaalisen median uudeksi hittiruoaksi muutamassa viikossa siivittämän uunifetapastan suosio näkyy myös markettien juustohyllyillä.

Resepti lähti liikenteeseen Liemessä-blogia kirjoittavan Jenni Häyrisen postauksesta.

Aidon fetan eli kreikkalaisen suolaveteen säilötyn lampaan- ja vuohenmaitojuuston kysyntä on muutamassa viikossa kaksinkertaistunut, kertoi S-ryhmän valikoimajohtaja Antti Oksa Twitter-viestissään keskiviikkona.

Oho, hittiresepti #uunifetapasta by @jennihayrinen on lähes tuplannut fetajuuston menekin kahdessa viikossa. Kova juttu saada aikaan näin iso vaikutus koko maan kysyntään. En ole ensimmäinen, joka vertaa tätä ilmiötä #avokadopasta:an.https://t.co/Z2rpHs1fEc