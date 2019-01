Kannattaako laihdutuskuurin aloittaminen? Lihavuustutkija tuhahtaa uudenvuodenlupauksille, sillä vain ani harva onnistuu laihdutuksessa kertalaakista

Vuodenvaihteen jälkeinen asketismi ei lihavuustutkimusta tekevää yliopistonlehtori Hannele S. Harjusta innosta. Terveysvaikuttajana tunnettu kansanedustaja Pekka Puska on pienten, pysyvien muutosten kannalla.

Joulun herkut on syöty, joten nyt on aika tehdä parannus. Monella on edessään tipaton ja lihaton tammikuu. On pakko aloittaa laihdutuskuuri.

Mutta onko siinä mitään järkeä?

Suomalaisten terveysvaikuttajana tunnettu poliitikko Pekka Puska (kesk.) sanoo elämäntapamuutokselle kyllä, mutta esimerkiksi joulunjälkeinen laihdutuskuuri ei häntä innosta.

– Laihdutuskuuri voi olla jollekin sysäys elämäntapamuutokseen, mutta kuuria tärkeämpiä ovat pienet, pysyvät muutokset ruokavalioon ja liikunnan lisäys.