Kannattaako influenssarokotus, voiko rokotteesta huolimatta saada influenssan? Tämä on uusin tieto influenssasta ja rokotteista

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan influenssakausi on alkanut yllättävän lievästi, joskin sairastumisissa on alueellisia eroja. Tähän mennessä eniten varmennettuja influenssatapauksia on ollut Helsingin ja Uudenmaan, Varsinais-Suomen, Etelä-Pohjanmaan, Vaasan, Satakunnan ja Pirkanmaan sairaanhoitopiireissä.