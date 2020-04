Kankaisen suojamaskin käyttö jää omaan harkintaan – "Ei siitä haittaakaan ole, jos kangasmaskia käyttää"

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin valoivat uskoa koronakriisin keskellä eläviin kansalaisiin. Niinistön mukaan olemme kohdanneet mahdottoman, mutta "tämä pirulainen on voitettavissa".

Kankaisten suojamaskien käytöstä on käyty keskustelua, joka on hämmentänyt monia. Pitäisikö myös tavallisten kansalaisten käyttää kankaisia suojamaskeja, vaikka viranomaisten mukaan ne eivät suojaa maskin käyttäjää koronavirukselta? Sen sijaan kankaiset maskit voivat suojata muita ihmisiä.

Suomessa virallista ohjeistusta maskien käytöstä ei ole annettu. Valtioneuvoston tiedotustilaisuudessa pääministeri Sanna Marin (sd.) totesi, ettei niiden käytöstä ole annettu mitään suositusta.

– Ymmärrettävästi se on herättänyt ristiriitaisia tunteita. Ymmärtääkseni THL:llä ei ole virallista linjausta maskien käyttämisestä. En pääministerinä ole oikea henkilö kertomaan suojavarusteista, se on terveysviranomaisten tehtävä. Mutta ei siitä haittaakaan ole, jos kangasmaskia käyttää, hän vastasi Lännen Median kysymykseen.

Marin kertoi, että hallitus alkanee ensi viikolla etsiä ratkaisua siihen, voidaanko kouluja avata ja miten käy kesän suurten yleisötapahtumien. Hallituksen linjauksen mukaan yli 500 hengen tapahtumien järjestäminen on kielletty toukokuun loppuun asti.

Koronatilanteen vuoksi myös kahvilat ja ravintolat ovat kiinni kesäkuun alkuun.

– Olettaisin, että ensi viikolla meillä on dataa, missä järjestyksessä rajoitustoimenpiteistä voidaan luopua. Silloin harkitaan myös koulujen tilannetta. Isojen yleisötilaisuuksien kohdalla olisi kohtuullista, että hallitus mahdollisimman aikaisin linjaisi, jatkuisiko rajoitus vielä toukokuusta eteenpäin.

Suomessa on tähän mennessä todettu yli 3 300 koronavirustartuntaa. Koronaan on menehtynyt 75 ihmistä.

Presidentti peräsi malttia ja itsekuria

Presidentti Sauli Niinistö ja pääministeri Sanna Marin valoivat uskoa koronakriisistä selviämiseen yhteisessä tiedotustilaisuudessa.

Pääministeri Marin kiitteli sitä, millä tavalla ihmiset ovat noudattaneet heille annettuja ohjeita koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

– Vaikka kriisi on yhteinen, se koskettaa meitä kaikkia eri tavoin. Isovanhemmat kaipaavat lapsiaan ja lapset isovanhempien syleilyjä ja leikkejä, niin meidänkin perheessämme.

Samassa yhteydessä Marin avasi Suomi toimii -hankkeen, joka tekee näkyväksi ruohonjuuritasolla tehtävää auttamistyötä.

– Kutsumme ihmisiä kertomaan esimerkkejä, tärkeitä ovat isot ja pienet teot. Haluamme, että Suomi selviytyy kriisistä ulos vahvempana ja että oppisimme onnistumisistamme ja epäonnistumisistamme, pääministeri totesi.

Järjestöt puhuivat perheiden huolista

Marinin ja Niinistön yhteisessä tiedotustilaisuudessa puhuivat myös eri järjestöjen edustajat. SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula muistutti, ettei virus ole tasa-arvoinen vaan toiset pärjäävät paremmin kuin toiset.

Mieli ry:n toiminnanjohtaja Outi Ruishalme kertoi, että järjestöt saavat paljon viestejä, joissa kerrotaan tulevaisuuden peloista, ahdistuksesta ja kiristyneestä perhe-elämästä.

– Stressitaso perheissä nousee, kun kaikki ovat neljän seinän sisällä – miten kauan tätä kestää. Alkoholi aiheuttaa ristiriitoja. Nuorilla on kurjaa, kun he eivät pääse tapaamaan kavereitaan, ja he ovat myös huolissaan vanhemmistaan, hän sanoi.

Niinistö osallistui etänä

Niinistö aloitti videoyhteydellä pidetyn puheenvuoronsa toteamalla, ettei kukaan meistä osannut ennakoida, mihin muutamassa kuukaudessa päädytään.

– Olemme kohdanneet mahdottoman, mutta tämä pirulainen on voitettavissa – me nujerramme sen, Niinistö sanoi.

Hän korosti puheenvuorossaan annettujen ohjeiden ja sääntöjen noudattamisen tärkeyttä, vaikka tilanne herättää ahdistusta ja sisäistä painetta.

– Silloin on hillittävä itsensä. Haettavia malttia, kaikki tämä on itsekuria. Sillä tavalla suojaamme itsemme ja myös läheisemme, hän sanoi.

Niinistö totesi myös, että vaikka nyt olemme mahdottoman edessä, parempi aika koittaa vielä.

– Jos me ja kun me tämän mahdottoman nujerramme, kannattaa muistaa, että sille joka mahdottoman voittaa, kaikki on mahdollista.