Kampin ammuskelusta epäilty vangittiin – Poliisi epäilee, että ampumavälikohtaus oli suunniteltu teko

Helsingin käräjäoikeus käsitteli vangitsemisvaatimuksen suljetuin ovin. 32-vuotiasta mies vangittiin todennäköisin syin epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.

Helsingin käräjäoikeus on päättänyt vangita Helsingin Kampissa tapahtuneesta ammuskelusta epäillyn miehen. Vangitsemisoikeudenkäynti pidettiin perjantaiaamupäivällä.

32-vuotias mies vangittiin perjantaina aamupäivällä todennäköisin epäiltynä kolmesta murhan yrityksestä ja ampuma-aserikoksesta.

Poliisi epäilee miehen avanneen tulen kohti kolmea ihmistä Helsingin ydinkeskustassa tiistai-iltapäivällä noin kello 16 aikaan. Vangitsemista vaati Kampin ampumavälikohtauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Jukka Larkio.

Varsinainen vangitsemisoikeudenkäynti päätettiin pitää tutkinnallisista syistä suljetuin ovin, ja yleisö poistettiin aluksi salista. Kuvaamista ei salissa sallittu. Kyseessä on tavanomainen käytäntö vangitsemisoikeudenkäynneissä.

Perjantaina saliin astuessaan epäillyllä oli yllään vihreä t-paita, tummansiniset shortsit ja sandaalit.

Vangitsemisoikeudenkäynnin jälkeen epäillyn puolustusasianajaja Mikko Helenius ei kommentoinut asiaa lehdistölle.

Poliisi epäilee suunnitelmallisuutta

Tutkinnanjohtaja Larkio kertoi perjantaina, että poliisi epäilee teon olleen jossain määrin suunnitelmallinen. Siihen osin viittaa sekin, että 32-vuotias mies vangittiin murhan yrityksestä eikä tapon yrityksestä.

– [Epäily] perustuu pitkälti siihen, mitä esitutkinnassa on selvinnyt. Se muodostuu pala paikalta, Larkio kommentoi suunnitelmallisuutta lehdistölle oikeudenkäynnin jälkeen.

Toistaiseksi poliisi on jatkanut tapahtumien kulun selvittelyä. Larkio oli yksityiskohdista vaitonainen, mutta kertoi, että pääepäiltyä on tutkinnassa kuultu.

Larkio on aiemmin kuvaillut julkisuuteen, että kyseessä on vastaavaa rikollisuutta, mitä on tavattu muissa Pohjoismaissa. Hän ei tätä avannut perjantaina vaan kertoi palaavansa asiaan myöhemmin.

Kiinniotto tehtiin Vantaalla

Porkkalankadun ja Hietalahdenkadun risteyksessä tapahtuneessa ammuskelussa loukkaantui kaksi ihmistä, jotka vielä keskiviikkona olivat sairaalahoidossa.

Yhteen ihmiseen ei luoti poliisin mukaan osunut. Kaikki uhrit ovat poliisin mukaan syntyneet 1990-luvulla, ja kaikki ammuntaan osalliset olivat liikkeellä autolla.

Perjantaina Larkio sanoi, että ammutut ovat vakavasti loukkaantuneita.

Poliisi otti epäillyn kiinni tiistaina ampumavälikohtauksen jälkeen. Helsingin Sanomien haastatteleman ihmisen mukaan kiinniotto tapahtui miehen asuintalon luona Vantaalla. Larkio ei vahvistanut perjantaina muuta kuin kiinniottopaikkakunnan eli Vantaan.

Tutkinnanjohtaja Larkio on aiemmin sanonut, että ammuskelun asianosaiset tunsivat toisensa etukäteen.

– Kyseessä on heidän keskinäinen välienselvittely, Larkio totesi.

Sen tarkemmin hän ei toistaiseksi ole avannut motiivia.

Epäilty on rakennusalan yrittäjä

Ammuskelusta epäilty mies asuu pääkaupunkiseudulla, ja hänellä on rakennusalan yritys. Yritys teki viime vuonna noin miljoonan euron liikevaihdon ja muutaman kymmenen tuhannen euron tuloksen.

Patentti- ja rekisterihallituksen tietojen mukaan yritys on rekisteröity Vantaalle, mutta sen toimipiste sijaitsee Helsingin Pitäjänmäessä.

Epäillyn tuntevat ovat antaneet julkisuuteen kommentteja epäillystä. Moni on pitänyt rikosepäilyä yllättävänä.

Helsingin käräjäoikeuden vangitsemisoikeudenkäynnin aikaan oikeustalolla oli perjantaina paikalla epäillyn tuttuja. He eivät halunneet kommentoida epäilyjä medialle.