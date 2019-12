Kampanjalla kierrätetään joulun paistinrasvat uusiutuvaksi dieseliksi – katso, mihin voit Oulussa viedä paistorasvan

Kemianteollisuuden aloitteesta syntyneen hankkeen piti olla kolmivuotinen tempaus. Yleisön pyynnöstä se kuitenkin järjestettiin pikavauhtia tänäkin jouluna. Katso, mihin Oulussa voi viedä kinkunrasvan.

Lauantaista 21. joulukuuta lähtien on taas mahdollisuus tukea kiertotaloutta viemällä joulun paistinrasvat Kinkkutemppu-kampanjan keräyspisteisiin. Kampanja järjestetään nyt neljännen kerran.

Viime vuonna Kinkkutemppuun osallistui 185 000 kotitaloutta, tänä vuonna tavoitteena on kasvattaa määrä vähintään 200 000 kotitalouteen.

Paistinrasvaa riittää, sillä tänäkin jouluna Suomessa paistetaan noin seitsemän miljoonaa kiloa kinkkua, ja siihen vielä kalkkunat, kalat ja paistetut kasvikset päälle. Niidenkin paistinrasva kelpaa keräykseen.

Joulun paistinrasvoista saatiin viime vuonna kerätyksi jopa 13 prosenttia. Rasva kierrätettiin Neste MY uusiutuvaksi dieseliksi. Määrällä voidaan ajaa lähes 18 kertaa maapallon ympäri.

Vähällä kuitenkin oli, että Kinkkutemppu olisi jäänyt tänä vuonna tekemättä, kertoo viestintäjohtaja Susanna Aaltonen Kemianteollisuudesta. Alunperin viisi vuotta sitten kahvipöytäkeskustelussa kehitellyn kampanjan idea oli tehdä tuolloin hallitusohjelmaan otettua kiertotaloutta tutuksi arkea lähellä olevalla tavalla.

Kemianteollisuuden aloitteesta syntynyttä projektia lähti ajamaan yhteistyössä kaikkiaan 14 eri toimijaa eri aloilta ja yhteiskunnan sektoreilta.

– Kinkkutempun piti olla vain kolmivuotinen tempaus, jolla ihmisiä herätellään kiertotalouteen, ei pysyvä systeemi. Yhteistyökumppaneille alkoi kuitenkin tulla niin paljon kyselyitä, siitä tuleeko Kinkkutemppu, ja milloin ja miten, joten keräys järjestettiin pikavauhtia.

Kinkkutemppu-kampanjalla kerätään joulun paistinrasvat talteen ja tehdään niistä uusiutuvaa dieseliä. Yhdestä rasvakilosta saatavalla määrällä dieseliä ajaa noin kolme kilometriä. KUVA: Vesa Joensuu

Paistinrasvan keräyspisteitä on 218 ympäri Suomea muun muassa K-Citymarketien yhteydestä. Oulussa keräyspisteitä on Ruskon jätekeskus mukaan lukien yhteensä yhdeksän.

– Paikat ovat suurin piirtein samat kuin viime vuonna. Keräyspisteitä on asetettu mahdollisimman laajasti, mutta logistisesti järkevästi muun muassa K-ruokakauppojen, valikoitujen Neste-asemien ja joidenkin kuntien jäteyhtiöiden keräyspisteisiin.

Kampanja lahjoittaa tänäkin vuonna Hope ry:lle 20 000 euroa vähävaraisten perheiden tukemiseen.

Kinkkutemppuun voi osallistua tiistaihin 7. tammikuuta saakka. Keräyspisteissä oleva rasva toimitetaan eläinperäisten sivutuotteiden käsittelyyn erikoistuneelle Honkajoelle, jonka jälkeen käsitellystä rasvasta tehdään Nesteen jalostamolla Porvoossa uusiutuvaa dieseliä.

Keräyspisteillä toimiminen on sujunut pääosin hyvin, toteaa Aaltonen.

– Tärkeä pointti on, että rasva on pakattu hyytymään kartonkipakkaukseen, esimerkiksi maitopurkkiin. Lasi tai metalli vahingoittaa käsittelyprosessia, sen sijaan kartonki saadaan rasvasta suhteellisen helposti pois. Jos purkissa on muovikorkki, sitä ei tarvitse ottaa pois. Jos korkkia ei ole, pitäisi purkki sulkea teipillä, opastaa Aaltonen.

Aaltonen muistuttaa, ettei paistinrasvan kierrättäminen suinkaan lopu Kinkkutempun päättyessä. Seuraavaa keräystä odotellessa keittiön rasvajäte kuuluu joko biojätteeseen tai sekajätteeseen. Viemäriin rasvaa ei pidä valuttaa, sillä sinne jähmettynyt rasva muodostaa vähitellen rasvatukoksen.

Pahimmillaan on kutsuttava hätiin viemärihuuhteluyritys puhdistamaan rasva putkistoista pois.