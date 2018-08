Valvontakameroita on siis vain noin 120, mutta ei niitä ole silti joka kameratolpassa. Kuinka monta koulua ja päiväkotia Suomessa on? Esim. Oulussa pelkästään päiväkoteja on n. 90, mutta uutisessa tarkoitetaan kai koko Suomea. Ei taida kameroita riittää Hangosta Utsjokeen huomenna.