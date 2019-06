Kaksikko anasti yli 20 000 euron arvosta elektroniikkaa eri puolilta Suomea – käräjäoikeus tuomitsi vankeusrangaistuksiin

Oulun käräjäoikeus on tuominnut kaksi miestä vankeusrangaistuksiin elektroniikkaliikkeissä tehdyistä useista varkauksista.

Käräjäoikeus tuomitsi vuonna 1979 ja vuonna 1990 syntyneet miehet yhdeksi vuodeksi ja kahdeksi kuukaudeksi vankeuteen.

Rikokset tapahtuivat Oulussa, Raisiossa, Pirkkalassa ja Helsingissä heinäkuun 2018 ja helmikuun 2019 välisenä aikana.

Miehet saivat elektroniikkaliikkeistä saaliikseen muun muassa suorittimia, kovalevyjä, nelikoptereita, näytönohjaimia ja muistimodulipaketteja. Anastetun omaisuuden arvo oli yhteensä yli 28 000 euroa.

Syyttäjä vaati miehille rangaistusta törkeästä varkaudesta. Syyttäjän mukaan he olivat toimineet yhdessä kaikkiaan yhdeksässä 13:sta osateosta. Lisäksi osassa kerroista mukana oli tunnistamattomaksi jäänyt kolmas henkilö.

Vuonna 1979 syntynyt mies myönsi syyllisyytensä useisiin varkauksiin, mutta kiisti syyllistyneensä törkeään varkauteen. Lisäksi kiisti kolme syytekohtaa. Vuonna 1990 syntynyt mies taas myönsi syyllistyneensä useisiin varkauksiin, mutta kiisti syyllisyytensä törkeään varkauteen. Lisäksi hän myönsi syyllistyneensä varkauden yritykseen.

Molemmat kiistivät toimineensa teoissa yhdessä muiden kanssa. Käräjäoikeus kuitenkin katsoi, että tapahtumista otettujen valvontakameravideoiden ja valokuvien perusteella miehet toimivat yhdessä yhdeksässä eri teossa. Lisäksi molemmat toimivat tuntemattomaksi jääneen henkilön kanssa yhdessä.

Oikeus: Kyse suunnitelluista teoista

Käräjäoikeus katsoi, että teot toteutettiin suunnitellusti ja organisoidusti sekä jokaisella henkilöllä oli teoissa oma roolinsa. Oikeuden mukaan suunnitelmallisuutta tukee myös se, että laitteista poistettiin hälyttimet jonkin laitteen avulla.

Oikeuden mukaan kyse oli useasta eri varkausrikoksesta, eikä syytteessä esitetystä törkeästä varkaudesta. Oikeus perusteli ratkaisua sillä, että tekojen yli seitsemän kuukauden mittainen tekoaika oli varsin pitkä ja teot tapahtuivat eri paikkakunnilla.

Lisäksi käräjäoikeus viittasi korkeimman oikeuden vuonna 2014 antamaan ratkaisuun, jossa rikossarjassa tuomittiin useista eri teoista yhden varkausrikoksen sijaan.

Molemmat tuomittiin varkauden yrityksestä ja kymmenestä varkaudesta yhden vuoden ja kahden kuukauden mittaiseen vankeusrangaistukseen. Heidät määrättiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä yli 3200 euroa, eli arvonlisäveron määrä. Lisäksi heidät määrättiin korvaamaan elektroniikkaliikkeelle yhteisvastuullisesti anastetun ja kadoksiin jääneen tavaran myyntiarvo eli noin 13 500 euroa.

Lisäksi vuonna 1979 syntynyt mies määrättiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä noin 1000 euroa ja korvaamaan elektroniikkaliikkeelle reilut 4400 euroa.

Vuonna 1990 syntynyt mies määrättiin menettämään valtiolle rikoksen tuottamana taloudellisena hyötynä vajaat 800 euroa. Lisäksi hänet määrättiin korvaamaan elektroniikkaliikkeelle vajaat 3200 euroa.

Syyttäjä vaati molempien miesten pitämistä edelleen vangittuina, mutta käräjäoikeus päätti, että heidät on vapautettava heti. Käräjäoikeuden mukaan molempien kohdalla on mahdollista, että he matkustavat pois maasta. Oikeus kuitenkin katsoi, että rangaistuksen pituuden, vapaudenmenetysajan ja rikoksen täytäntöönpanon turvaamiseksi olevat muut keinot huomioon ottaen vangittuna pitäminen olisi kohtuutonta.