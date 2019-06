Viranomaiset ovat vähäsanaisia Riihimäen vankilassa sattuneesta välikohtauksesta. Vankilavirkailijain liitto on osannut odottaa henkilökuntaan kohdistuvaa hyökkäystä.

Riihimäen vankilassa on maanantaina sattunut tapaus, jossa kaksi vankia hyökkäsi useamman vanginvartijan kimppuun. Lännen Median saamien tietojen mukaan vartijoiden vammat eivät ole hengenvaarallisia, mutta osa niistä on vaatinut tarkistuttamista. Viranomaiset ovat tapauksesta vähäsanaisia.

Rikosseuraamuslaitoksen turvallisuusjohtaja Ari Juuti vahvistaa tapauksen. Hän kuitenkin sanoo, ettei voi kommentoida asiaa enempää. Riihimäen vankilan johtaja Pasi Oksa myöntää, että vankilassa on sattunut tapahtuma, josta on tehty ilmoitus poliisille. Hänkään ei kommentoi hyökkäyksen yksityiskohtia, koska tiedotusvastuu on poliisilla.

Hämeen poliisilaitoksesta vahvistetaan, että tapaus on tutkinnassa. Poliisi ei kuitenkaan tässä vaiheessa kommentoi tapauksen yksityiskohtia.

Lomalta tavoitettu Vankilavirkailijain liiton luottamusmies Mika Junikka kertoo olevansa tietoinen Riihimäellä sattuneesta tapauksesta. Henkilökuntaan kohdistunut hyökkäys ei tullut hänelle yllätyksenä.

– Valitettavasti tämä oli odotettavissa. Valvontahenkilökunta on monta kertaa varoittanut johtoa siitä, että pian jotain sattuu, hän sanoo.

Lännen Media kertoi vanginvartijoihin kohdistuneista turvallisuusuhista toukokuussa. Vankilavirkailijan liiton mukaan uhat ovat läsnä lukemattomien vankilavirkailijoiden työssä lähes päivittäin.

– Tilanne on huolestuttava. Olen ollut 20 vuotta töissä vankilassa ja väkivalta on vain raaistunut. Siellä, missä ei ole jengejä, ei edes tiedetä, millaista heidän kanssaan on olla tekemisissä, Junikka toteaa.

Junikka sanoo, ettei kuitenkaan usko pelon ilmapiirin valtaavan vankilan henkilöstöä.

– Mutta kyllä kaikki tietävät, että hereillä täytyy olla, hän sanoo.

Riihimäen vankila on ollut pahoinpitelyiden vuoksi otsikoissa myös aiemmin tänä vuonna.

Lännen Media kertoi huhtikuussa, että vankilassa on aiemmin tänä vuonna tapahtunut useita törkeitä pahoinpitelyitä, joiden taustalla on ollut rikollisjengi United Brotherhood. Vankiloissa tilastoidaan vuosittain 50–100 pahoinpitelyä.