Kaksi pohjoispohjanmaalaista äitiä palkitaan äitienpäivänä – haapavetinen Helinä Niemelä kaipaa yhteiskuntaan ja ihmisten vuorovaikutukseen inhimillisyyttä

Tunnustusta äideille



Tasavallan presidentti Sauli Niinistö antaa tunnustusta äideille valtakunnallisessa äitienpäiväjuhlassa Helsingissä sunnuntaina.



Palkittavia yhdistää vahva yhteiskunnallinen aktiivisuus sekä vapaaehtoistyö lasten ja nuorten parissa. He saavat Suomen Valkoisen Ruusun ritarikunnan I luokan mitalin kultaristein.



Äitejä palkitaan kaikkiaan tänä vuonna 35.



Helinä Niemelä



Haapavetinen Helinä Niemelä on toiminut tilanhoidon ja perhe-elämän ohella aktiivisesti yhteisten asioiden eteen niin kaupunginvaltuutettuna, kaupunginhallituksen jäsenenä, lautakunnissa kuin muun muassa kirkkovaltuustossa. Hän istuu myös maakuntavaltuustossa, tekee seurakunnan diakoniatyötä sekä toimii uskottuna miehenä. Erilaisia kokouksia kertyy parille, kolmelle päivälle viikossa.



Niemelöiden maatilalla toteutettiin sukupolvenvaihdos pari vuotta sitten, kun eräs pojista ryhtyi jatkamaan vanhempiensa työtä.

Niemelä on löytänyt aikaa myös käsitöiden tekemiseen. Kangaspuut ovat käytössä, kudelmakin odottaa tarttumista. Niemelä harrastaa myös lukemista.



Irja Hyväri



Lähialueelta mitalin saa myös raahelainen perhepäivähoitaja Irja Emilia Hyväri (o.s. Mettovaara). Hän syntyi vuonna 1942 Pudasjärvellä, avioitui vuonna 1962 ja sai 14 lasta, joista yksi menehtyi heti vastasyntyneenä.



Hyväri oli pitkään kotiäitinä, sitten perhepäivähoitajana ja omaishoitajana anopilleen ja puolisolleen.



Hyväri on taannut turvallisen kasvuympäristön ja kasvattanut lapsia kristillisten arvojen mukaan. Hän on ollut valmis työskentelemään kaikkien lasten ja lapsiperheiden yhteisen hyvän puolesta. Huolimatta arkityöstä suurperheessä ja omaishoitajana, aikaa on ollut myös omaishoitajien yhdistykselle, kirkkovaltuustolle, Saloisten maa- ja kotitalousnaisten puheenjohtajuuteen sekä kunnallispolitiikkaan.