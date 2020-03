Kajaanin ammattikorkeakoulu mukana kehittämässä koronaviruksen lääkehoitoon tähtäävää asetta

Kajaanin ammattikorkeakoulu on valjastanut oman supertietokoneensa kehittämään koronaviruksen lääkehoitoon tähtäävää asetta yhdessä yhdysvaltalaisen Stanfordin yliopiston School of Medicinen kanssa.

Kansainvälisessä Folding@home-hankkeessa mallinnetaan viruksen pintarakennetta sekä sen proteiinin niin kutsuttua laskostumista. Rakenteen dynamiikan ymmärtäminen mahdollistaa täsmälääkkeiden kehittämisen.

– Tässä tilanteessa teemme kaiken minkä pystymme, jotta virusta vastaan löytyisi lääke. Pienikin apu, jota voimme tarjota viruksen taltuttamiseksi, on meille tärkeää, Kajaanin ammattikorkeakoulun rehtori Matti Sarén keroo.

– KAMK on yksi harvoista korkeakouluista Euroopassa, jolla on käytössään opiskelijoiden ylläpitämä supertietokone. On merkittävää, että voimme olla mukana tällaisissa maailmanlaajuisissa hankkeissa, Sarén jatkaa.