Kaisamari Hintikka valittiin Espoon uudeksi piispaksi

Hintikka äänestettiin Espoon hiippakunnan uudeksi piispaksi selvin luvuin. Hintikka on ainoa nainen kirkon piispojen joukossa. Tutkijan mukaan valinta on merkittävä koko kirkon julkisuuskuvalle.

Espoon hiippakunnan uudeksi piispaksi on valittu teologian tohtori Kaisamari Hintikka, 51. Hintikka on tällä hetkellä ainoa naispuolinen piispa Suomen evankelisluterilaisessa kirkossa.

Kirkkohistorian dosentti Ville Jalovaara Helsingin yliopistosta pitää Hintikan valintaa hyvänä koko kirkon julkisuuskuvalle.

– Tämä on merkittävä päivä koko kirkolle. Naisen valinta piispojen joukkoon on kirkon julkisuuskuvalle erittäin tärkeä asia. Varsinkin somessa on kritisoitu sitä, että kaikki kirkon piispat ovat miehiä. Hintikan valinnan myötä kirkon kasvot monipuolistuvat, Jalovaara sanoo.

Valinta selvin luvuin

Piispan vaalin toisella kierroksella Hintikka sai 57,8 prosenttia annetuista äänistä. Piispan vaalin toisella kierroksella Hintikan kanssa mukana oli jumalanpalveluselämän kouluttaja, teologian tohtori Juhani Holma.

Äänet ehdokkaiden kesken jakautuivat 463–324.

Hintikka on työskennellyt Genevessä vuodesta 2011, josta viimeisen viisi vuotta hän toiminut Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteerinä.

Jalovaaran mukaan Hintikan työkokemus tuo mukanaan vahvaa ekumeenista osaamista.

– Kirkkojen välisten suhteiden ohella hän ymmärtää myös uskontodialogin merkityksen. Se on tänä aikana tärkeää, Jalovaara sanoo.

Hintikka vihitään virkaan 10. helmikuuta 2019 Espoon tuomiokirkossa.

Aiemmin Espoon hiippakunnan piispana toiminut Tapio Luoma valittiin arkkipiispaksi edeltäjänsä Kari Mäkisen siirtyessä eläkkeelle.