Kaikkosen ja Kulmunin puheissa tunnetta ja nuoruusmuistoja – Kaikkoselle piirun verran enemmän aplodeja

Kouvolan puoluekokouksessa on alkanut äänestys keskustan puheenjohtajasta. Äänestystä ennen ehdokkaat pitivät tunteikkaat puheet, joissa oli samoja piirteitä. Antti Kaikkonen sai puheestaan piirun verran paremmat aplodit kuin Katri Kulmuni.

Antti Kaikkonen aloitti keskustan puheenjohtajaehdokkaiden viimeisen rutistuksen, puheen kokousväelle. Omalla puheella on tarkoitus saada epävarmat kokousedustajat omalle puolelle.

Kaikkonen vakuutti olevansa tavallinen mies, joka joskus pussaakin. Hän muisteli, miten nuori Antti oli jakanut vaalimainoksia yhdessä isän kanssa pakkasyössä. Ylpeydestä pakahtuen hän oli myös osallistunut uuden poliittisen ohjelman tekoon nuoren keskustan liiton kokouksessa.

Poliittisen uran mustimmatkin hetket Kaikkonen kävi läpi, vaalirahakohun ja Nuorisosäätiön, joista hän sai aikanaan tuomion.

– Lue keskustan kultapojan kaatuminen, luki lehtien lööpeissä.

Äiti vain jaksoi uskoa Kaikkoseen. Itsesäälissä ja rikkinäisenä Kaikkonen kaivoi esiin suomalaisia urheilumuistoja.

– Uskalsin ajatella, että suomalainen voi kaatua, mutta hän voi myös nousta. Päätin palata vielä.

Sipilä oli opettanut Kaikkoselle, että ollakseen hyvä johtaja pitää olla vedetty pari kertaa kölin alta. Sen mitan Kaikkonen sanoi täyttävänsä.

Perunapellosta nykyaikaan

Katri Kulmunin seitsemän minuuttia kestänyt puhe puoluekokousväelle lähti liikkeelle lapsuusvuosista ja perunapellosta.

Kulmuni muisteli, miten hän pienenä kitki, kitki ja väliin kiukuttelikin, mutta jatkoi sinnikkäästi, jotta perunapelto saatiin kuntoon.

Peltovertauksella hän haki vertausta keskustan nykytilaan.

– Onko kasvatettu uutta, ovatko juuristot kunnossa, hän kysyi.

Katri Kulmunin kannattajat vetoavat ehdokkaan nuorekkuuteen ja tuoreuteen. Myös kielitaito ja kansanvälinen osaaminen saavat suitsutusta. KUVA: Joel Maisalmi

Kulmuni nostatti tunnelmaa luettelemalla asioita, joita ilman Suomi ei olisi mitään.

– Suomea on mahdoton ajatella ilman sivistystä, kouluja, korkeakouluja. Suomea on mahdoton ajatella ilman keskustaa. Suomea on mahdoton ajatella ilman yrittäjiä.

Kohahduttavin vertaus kuultiin, kun Kulmuni vertasi itseänsä presidentti Kyösti Kallioon.

– Kun hän nousi valtaan, hän oli vähän yli kolmekymppinen. Vaikeissa tilanteissa on luotettu nuoriin, hän mainosti.

Puheessa oli paljon omakohtaisia muisteluja. Perunamaan kitkemisen lisäksi hän kertoi kolikosta, jonka hänen isänsä oli löytänyt kotipellolta. Nyt tuo kolikko oli Kulmunin mukana.

– Onko kolikko ollut joskus esi-isäni kädessä ja pudonnut häneltä maahan? Se on kolikko, joka tuo minulle turvaa ja tänään tarvitsen teitä, hän päätti puheensa.