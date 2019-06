Kaikkonen sai haastajan – elinkeinoministeri Katri Kulmuni hakee keskustan puheenjohtajaksi

Katri on vielä liian nuori ja kokematon johtamaan kansanliikettä uuteen nousuun. Katrin aika on myöhemmin. Kaikkosta taas ei missään nimessä saisi valita puheenjohtajaksi. Hänen sanaton viestintä on kallistunut negatiiviselle kehälle. Tämä tapahtui Nuorisosäätiön sotkujen jälkeen. Hänessä on enemmän työntövoimaa kuin vetovoimaa. Mitä jää jäljelle? Lintilä! Hänkään ei ole kansanliikkeen johtaja-ainesta?