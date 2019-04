Keskustan eduskuntaryhmä kokoontui tiistaiaamuna valitsemaan ryhmäjohdon ja puimaan vaalitappiota.

Keskustan eduskuntaryhmää viime kauden johtanut kansanedustaja Antti Kaikkonen ei vielä tiistaiaamuna vahvistanut ehdokkuuttaan keskustan puheenjohtajaksi. Hän jatkaa päätöksensä kypsyttelyä.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä ilmoitti luopuvansa puheenjohtajuudesta vaalitappion jälkeen. Keskusta järjestää puoluekokouksen 7. syyskuuta.

– Aion olla kuulolla tässä vaiheessa. Jos tukea tulee, niin kyllä asiaa on vakavasti mietittävä. Palataan asiaan myöhemmin,

Kaikkonen sanoi keskustan eduskuntaryhmän kokouksen aluksi.

Keskustan eduskuntaryhmä kokoontui ensi kertaa vaalien jälkeen. Juha Sipilä kertoi jatkavansa rivikansanedustajana.

Kaikkosen mukaan eduskuntaryhmä käy vaalitulosta huolella läpi, koska vaalit keskustalta menivät penkin alle.

– Tarvitaan huolellinen analyysi ja totta kai opiksi on otettava. Hallitusvastuu painoi, mutta tarvitaan hieman laajempikin analyysi, mistä vaalitappio johtui. Jälleenrakennusta tarvitaan, se on selvä asia.

Saarikko palaa keskiviikkona

Keskustan puheenjohtajaehdokkaaksi toivottu turkulainen perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko lomailee vielä tiistaina perheensä kanssa. Keskiviikkona toista lastaan odottava Saarikko palannee eduskuntaan

Sote-valiokunnan varapuheenjohtajana viime kaudella toimineen Hannakaisa Heikkisen nimi on myös ollut esillä keskustan puheenjohtajapelissä.

– Ei ole poissuljettua, mutta en ole paljon asiaa pohtinut. Puheenjohtajuus ei ole helposti yhteen sovitettavissa, kun on pienet lapset ja maatalousyrittäjyyttä. Syksyyn on vielä aikaa. Tärkeintä on nyt katsoa mikä on keskustan tulevaisuus Suomen kehittämisessä.

Kansanedustaja Hannakaisa Heikkinen sanoi, että keskustan puheenjohtajuus on vaikeasti sovitettavissa, kun on pienet lapset ja maatalousyrittäjyyttä.

Heikkinen uskoi, että ehdokkaita keskustan puheenjohtajaksi tulee useampiakin. Hallitukseen lähtemisestä Heikkinen ei ollut innostunut.

– Kansa on osoittanut paikan oppositiossa. Pallo ei ole keskustalla, vaan katsotaan miten meitä vaaleissa paremmin menestyneet puolueet linjaavat.