Kaikkonen kutsui eduskuntaryhmät koolle tiistaiksi – "Ei edellytyksiä aloittaa hallitusneuvotteluja"

Mielestäni tämä oli täsmälleen oikein tehty. Koska valta nyt siirtyy käytännössä kokonaan eduskannalle, tulee eduskuntaa informoida ja toisaalta antaa eduskunnan ryhmille mahdollisuus ilmaista kantansa asioissa. Se, että jotkut oikeusoppineet ja virkamiehet ovat olleet asiasta eri mieltä, kannattaa jättää omaan arvoonsa. Eduskunta on nyt se instanssi, joka ohjaa valtiolaivaa konehuoneesta käsin. Sen on saatava selville, mitä merellä on edessä. On suuri joukko sellaisia asioita, joita hallitus ei ole ehtinyt tuoda koko eduskunnan tietoon. On oikein ja kohtuullista, että eduskuntaa nyt informoidaan sellaisista seikoista, jotka lähitulevaisuudessa saattavat edellyttää eduskunnan toimenpiteitä. Kun sipilä ilmoitti lähtevänsä ruorista, ei ruoria voi jättää oman onnensa nojaan, ja näissä olosuhteissa eduskunta on se instanssi, jolla on velvollisuus ottaa ruorista kiinni, eikä päästää laivaa karille. Pääministeri on kuin laivan kapteeni, hallitus on laivan päällystö, mutta jos kapteeni on pätevä, hänen miehistönsä (eduskunnan enemmistö) osaa ohjata laivaa. Aivan samalla tavalla kuin laivojen suhteen, kapinaan ei kannata ryhtyä silloin, kun laiva on joutumassa uppoamisvaaraan, silloin pitää kaikkien koota tietonsa ja taitonsa yhteiseen kekoon, jotteivat kaikki huku.