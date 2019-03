Kaikkonen haluaa viikon kuluessa tiedon soten mahdollisuuksista – perjantaina istuntoaikataulu käsittelyssä

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen haluaa, että työtä sote-uudistuksen parissa yhä jatketaan, vaikka perustuslailliset ongelmat lakiesityksissä ovat yhä vaikeita.

– Tiedetään, että valiokunnissa on vaikeuksia, mutta työtä pitää jatkaa. Selvää on, että tällainen vellova tilanne ei ole hyvä. Sanoisin, että viikon kuluttua on oltava kirkkaus siitä, saadaanko tämä (sote-uudistus) maaliin vai joutuuko seuraava hallitus tätä vielä kerran miettimään, Kaikkonen kommentoi eduskunnassa.

Valtiovarainministeri Petteri Orpo (kok.) sanoi eduskunnan kyselytunnilla, että perjantaina soten osalta voidaan saada selvyyttä tilanteeseen.

Sdp tivasi Orpolta kyselytunnilta vastausta siihen, miten hoitohenkilöstön palkkausta ja työolosuhteita voitaisiin parantaa. Orpo käänsi vastauksessaan huomion sote-uudistukseen.

– Uudistusta tehdään, jotta koviin haasteisiin vastataan. Uudistaminen luo pohjaa hyville palveluille. Isoja haasteita on. Ehkä huomenna lisää tietoa tästä asiasta, Orpo puhui.

Puhemiesneuvosto jatkaa perjantaina keskustelua sote-uudistuksen käsittelyn mahdollisista vaikutuksista istuntoaikatauluun.

Oppositiopuolueet toivovat, että hallitus luovuttaisi soten osalta ja jättäisi urakan seuraavalle hallitukselle.

Istuntokautta voidaan jatkaa, jos hallituspuolueiden usko riittää siihen, että sosiaali- ja terveysvaliokunta saa mietintönsä lähiviikkoina valmiiksi ja perustuslailliset ongelmat hoidettua.

Ratkaisevaa eduskunnan täysistuntoa varten tarvitaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan mietintö sote-lakipaketista.

– Usko on kyllä koetuksella. Tämä on historian suurin uudistus. Perustuslaki on aieminkin tuottanut vaikeuksia. Hallitus on antanut kaiken avun, mitä on pyydetty. Yritys on vielä kova, Kaikkonen sanoo.