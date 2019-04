Kaikkonen arvioi, että hallitus voi olla pystyssä kuukaudessa, mutta ei usko keskustan hallituspaikkaan – "Vastaamme kuitenkin tunnustelijan kysymyksiin asianmukaisesti"

SDP:n puheenjohtaja Antti Rinne valittiin perjantaina odotetusti hallitustunnustelijaksi. Rinne esitti perjantaina tunnustelijan kysymyksensä muille eduskuntaryhmille.

Ennakkoon hallituksesta ei varmuudella ole ilmoittanut kukaan jäävänsä vapaaehtoisesti sivuun. Eduskuntavaalien suurin häviäjä keskusta on kuitenkin toistuvasti ilmaissut, että sen osallistuminen hallitukseen on epätodennäköistä. Hallitusovea on kuitenkin pidetty hieman raollaan.

Esimerkiksi puoluetta syksyyn asti johtava ja sen jälkeen puheenjohtajan paikalta väistyvä Juha Sipilä on todennut, että hallitusvastuu voisi tulla kysymykseen esimerkiksi siinä tapauksessa, ettei asioissa muuten päästäisi eteenpäin. Sipilä on kuitenkin todennut, että hallituspaikka vaatisi pienen ihmeen.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kaikkonen toisti perjantaina samansuuntaista viestiä.

– Keskusta tuskin on mukana. Vastaamme kuitenkin tunnustelijan kysymyksiin asianmukaisesti, Kaikkonen kirjoitti Twitterissä.

Kaikkosen mukaan hallituksen muodostamisen prosessi vaikuttaa asialliselta. Hän arvioi, että onnistuessaan prosessi voi edetä niin, että uusi hallitus on pystyssä kuukauden päästä.

