Kaikkien verotus uhkaa kiristyä ensi vuonna – "Näillä pohjilla nollille pääseminenkin olisi hyvä saavutus"

Viron viinaralli kiihtyy koska Viro laskee tai on jo laskenut alkoholiveroa 25% ja syynä on ollut Suomalaisten viinan hakijoiden väheneminen koska ovat suunnanneet matkansa Liettuaan . Miljoonia on jo menetetty Suomenlahden toiselle puolen syynä on ollut Suomalaisen verottajan ahneus joka on yrittänyt ottaa veroja niiltä jotka ei Viroon voi matkustaa. Onneksi on Haaparanta ja sen "systeemi" lähellä Oulua niin voi jättää Suomalaisen Alkon oven avaamatta.Samoin voi ostaa molemmissa maissa samalla reissulla tankin täyteen bensaa tai kaasuöljyä(dieseliksi sitä myös kutsutaan).Nyt tulee Suomalaiseen kotiin "lunta ja tuiskua" oikein kunnolla-kiitos SDP:tä äänestäneille.