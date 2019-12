Tämähän on täyttä sirkusta. Sanokaapas vielä kerran, että miksi Rinne ei vain nyt jatkaisi pääministerinä siitä mihin jäi? Eikös se tuo keskusta ole tässä suurin pellehermanni kun alkoi vatuloimaan ensinkään ja nyt sitten ollaan taas samassa hallituksessa samoilla metkuilla. Vain Rinne puuttuu paitsi että se on juurikin hän joka tässä eniten otsikoissa on koko ajan.

Voin kertoa, että vaaleissa minä tulen äänestämään tuota lapasista karannutta vihervasemmistoa vastaan.