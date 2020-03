Kaikki puolueet ovat valmiit siirtämään Suomen poikkeustilaan, jos koronaviruksen torjunta sitä vaatii – Marinin mukaan aika ei ole vielä

On todella kurjaa, että meillä on pääministeri, joka ei ymmärrä, miten vaarallinen virus Korona on! Suomen punavihreän hallituksen pääministeri ei näytä millään suostuvan valmiuslakien käyttöön, koska hänen hallituksensa joutuisi niitä esittämään. Siitä Marin ei näytä olevan huolissaan, että tällä menolla tulee huomattavasti enemmän ruumiita kuin ankarampien, ihmisiä suojaavien kieltojen ollessa voimassa. Tämä on mielestäni käsittämätöntä, että yksi kohtalaisen vähän poliittista kokemusta hankkinut nuori nainen käyttäytyy näin kylmästi Suomen kansalaisia kohtaan.- Kun valmiuslait ovat olemassa myös tällaisten " kulkutautien varalta" , miksi niitä ei käytetä? Voiko Marin ajatella niin, että hallituksesta jää miellyttävämpi kuva, kun se ei joudu ottamaan kovin ankaria määräyksiä ja kieltoja käyttöön?

Luulen, että nykyhallitus muistetaan pikemminkin Koronaan kuolleitten ihmisten lukumäärästä, jos hallitus ei suostu pian valmiuslakien käyttöön!