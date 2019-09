Kaikki hävittäjäehdokkaat lentävät Suomen talvessa – Valinnan ratkaisee lopulta menestyminen sotapeleissä

hävittätijen ensisijainen tehtävä on turvata suomen ilmatila niin rauhassa joka tarkoittaa myös siis rajojen ennalta ehkäisemis estoa ja valvotaa ja uskottavuutta.

tärkein on myös sodan vaihe jolla turvataan ilmatilaa.

tosiasia on että ruotalainen saab on huonoin ellei mukaan oteta tapaa hankita hävittäjiä siten että 'sama se on,ei niillä mitää edellämainituista asioista pysty tekemään tai uskottavuutta lisäämään'

mutta silloin oisi parempi että säästetään ne miljardit,näin on.

saabib suurin heikkous on tosiasiassa se että koneet tulevat puolueettomasta maasta ja sim. sinne on helppo laittaa nootti että 'ei enää varaosia,neuvoja yms. tai epäämme puolueettomuuden'

siihen loppu heti ruotisn kaikkinaen tuki,varaosat yms.

hävittäjät on hankittava EU:sta tai usa:sta,näin se on ja sen kaikki tietää.