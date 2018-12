Kahdeksan puoluetta synnytti yhteiset ilmastotavoitteet – "Kukaan ei joudu henkilökohtaisesti kohtuuttoman tilanteen eteen"

Ilmastonmuutos on todellakin totta ja se on samalla myös sitten niin maailman luonnollisin asia. Tuo globalistien viljelemä politiikka kurjuuttaa kansat ympäri maapallon huuhaa-tieteellä, on torjuttava.

Luojan kiitos perussuomalaiset jäivät tästä hulluudesta pois. Hiilidioksidi ei ole huono asia, vaan se on erittäin hyvä asia. Tulevaisuudessa ihmiskunta tuottaa energian aivan uusilla tyyleillä eli ilmaiseksi, rajattomasti ja saasteetta. Vielä emme vielä ole siellä ja juuri nyt sitä parempaa ei edes ole kuin kivihiili. Säälittävän pieni määrä kivihiiltä tuottaa megalomaanisen määrän lähes ilmaista sähköä kansalle. Ydinvoimalaitokset sun muut huuhaa-myllyt tulee lakkauttaa ja korvata todellisilla luonnonystävillä eli kivihiili ja turvevoimaloilla. Meillä tekniikka jo on jolla noki kerätään suodattimiin ja hiilidioksidi päästetään luontoon jotta kasvit voivat yhteyttää siitä meille lisää happea. Aivan samoin sinäkin päästät suustasi hiilidioksidin luontoon kun hengität.