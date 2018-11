Kadonneita olutpulloja, kolme sairauslomaa ja kuusi kuppia kahvia – Seurasimme, kuinka sujuu ruotsinlaivan baarimestarin Sakari Mäkisen työvuoro

Työn sisältö muuttuu ja työn tekemisen tavat sen mukana. Tässä juttusarjassa seuraamme talven ajan eri alojen ammattilaisten työtä yhden työvuoron alusta loppuun.

Torstai 21.30

Yökerhossa pauhaa diskomusiikki. Värivalot pyyhkivät tanssilattiaa. Club Vogue Viking Gracen kymppikannella on vielä kiinni, mutta nyt alkaa baarimestari Sakari Mäkisen työvuoro. Musiikin ja valot on laittanut päälle av-teknikko. Hänen koppinsa on yökerhon toisessa kerroksessa.