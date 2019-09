Jutta Urpilainen on saamassa tehtäviä EU:n ulkopolitiikassa – esitetään kansainvälisten kumppanuuksien komissaariksi

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen tarjosi Jutta Urpilaiselle (sd.) kansainvälisen suhteiden komissaaritehtävää.

Suomen komissaarin Jutta Urpilaisen (sd.) tulevat tehtävät liittyvät EU:n ulkosuhteisiin. Hänestä on tulossa kansainvälisten kumppanuuksien komissaari EU:n komissiossa.

Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen esitteli uuden komissionsa tiistaina tiedotustilaisuudessa Brysselissä.

– Tämä komissio on geopoliittinen komissio, kertoi von der Leyen.

Urpilaisen tehtävästä von der Leyen sanoi, että se on elintärkeä kansainvälisessä yhteydenpidossa EU:n naapurustossa.

Varapuheenjohtajia eri puolilta Eurooppaa

Tärkeä komission virka on muun muassa varapuheenjohtaja Frans Timmermansilla, joka vastaa Euroopan vihreästä uudistumisesta ilmastonmuutoksen torjumiseksi.

– Euroopasta tulee ensimmäinen hiilineutraali maanosa, sanoi vonder Leyen.

Tanskalainen varapuheenjohtaja Margrethe Vestager vastaa Euroopan digitalisaatiosta. Espanjalainen varapuheenjohtaja Josep Borrell vastaa EU:n ulkosuhteista.

Edellisen komission puheenjohtaja, luxemburgilainen Jean-Claude Juncker (oik.) tekee tilaa saksalaiselle Ursula von der Leyenille.

Parlamentti kuulee ehdokkaita

Seuraavaksi EU:n parlamentti kuulee jokaista komissaariehdokasta erikseen. Kuulemiset alkavat syyskuun lopussa ja jatkuvat lokakuun alussa.

Parlamentti arvioi erikseen jokaisen komissaarin. Kielteinen arvio voi johtaa komissaarin vaihtamisen. Parlamentti ja EU-maiden johtajat hyväksyvät vielä lokakuussa komission kokonaisuudessaan. Hyväksyntään riittää enemmistö.

Uuden komission on tarkoitus aloittaa työnsä marraskuun alussa.

Britanniasta ei komissaaria

Euroopan komission tehtävä on tehdä lainsäädäntöesityksiä parlamentille ja valvoa lainsäädännön toteutumista EU:n jäsenmaissa. Lisäksi komissio hallinnoi EU:n varoja ja edustaa unionia kansainvälisesti.

Jokaisesta jäsenmaasta on yksi komissaari yhtä poikkeusta lukuun ottamatta. EU-eroa yrittävä Britannia ei asettanut komissaaria. Komissaareja on 27. Heistä 13 on naisia ja 14 miehiä.