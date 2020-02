Junamatkailun suosio jatkaa kasvuaan – Oulun ja Helsingin välinen liikenne kasvanut huimasti

EU haluaa rahoittaa pääradan nopean yhteyden rakentamisen Helsinki -Tornio -Haaparanta -Eurooppa (maailma).

Etelän päättäjiä ei asia kiinnosta tippaakaan, nyt herätys Keskusta ja pohjoisen kansanedustajat.

Haaparannasta yöjunaan siitä Eurooppaan nopeasti.

Keskustapuolue on avainasemassa, tämä EU rata hyödyttää koko Suomea, Lapille paras vaihtoehto.

Rautateiden matkustaja määrät moninkertaistuu, koko maa hyötyy.

Helsingin virkamiehet taas kerran jarruttaa, Pohjoisen Suomen asioita, niille vain tunnin yhteys Tampereelle -Turkuun -(Kouvolaan) kuuluu ohjelmaan, suomalaisten verorahoilla pelkästään tehdään.

Tallinnan tunnelia ei tarvita, laivalla pääsee alle tunnissa. Tunnelin rakentamista varten tarvitaan 400 000 miljoonaa euroa eli 400 miljardia euroa joka on vasta alustava arvio, 6-7 kertaa valtion vuosibudjetti, Kiinalaisten puheet ja teot arvaamattomia.

Sillä rahalla ostaisi vähintään 700-800 hävittäjää parhaita. Tallinnan tunneli on älytön päähänpisto, Pohjoisen Suomen kautta nopealla junayhteydellä maailmalle EU ajama taloudellisesti erittäin kannattava, järkevä ja toimiva kokonaisuus johon kuuluu myös kaksoisraide ja huomattavasti nykyistä nopeampi yhteys Suomessa.