Junalla meren ali Tallinnaan jo kuuden vuoden päästä – Peter Vesterbacka uskoo vakaasti rautatietunnelin valmistumiseen

Vesterbacka on tehnyt tunnelisuunnitelmien toteuttamiseksi yhteistyötä niin Suomen kuin Vironkin päättäjien kanssa.

Liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner (kesk.) kertoi perjantain tiedotustilaisuudessa, että Helsingin ja Tallinnan välistä tunnelihanketta viedään eteenpäin.

Liikemiesten Peter Vesterbackan ja Kustaa Valtosen yritys Finest Bay Area Development oy julkistaa maanantaina suunnitelman rautatietunnelin rakentamiseksi kaupunkien välille.

Eri medioissa on mainittu, että kyse olisi kahdesta eri hankkeesta, mutta Vesterbackan mukaan kyse on väärinkäsityksestä.

– Ei ole olemassa kahta hanketta, vain tämä yksi projekti. Bernerin sanoja on tulkittu väärin, Vesterbacka sanoo.

Hän lisää, että yritys on tehnyt yhteistyötä Bernerin ja Viron talous- ja infrastruktuuriministeri Kadri Simsonin kanssa. Vesterbacka myöntää, että sekä Viron että Suomen päättäjät ovat epäilleet hankkeen aikataulua.

Finest Bay Area Development oy:n suunnitelmissa tunneli valmistuisi vuodeksi 2024.

Byrokratia vie aikaa

Yhtiö on jo solminut esisopimuksen tunnelin rahoituksesta.

– Se on selvää, että Suomen budjetissa ei ole rahaa, eikä Viron, eikä EU:n. Mutta silti ne voivat tukea hankkeen edistymistä.

Tunneli on jo Uudenmaan maakuntakaavassa ja ympäristövaikutusten arviointi jätetään tammikuussa ely-keskukselle.

– Toisin kuin mediassa on kerrottu, arviointiin ei mene viittä, kuutta vuotta.

Vesterbacka kritisoi byrokratian rattaita. Hän ihmettelee, miten esimerkiksi yhden leikkikentän korjaamiseen voi mennä kolme vuotta.

– Miten asioiden tekemiseen saa aikaa kulumaan niin kauan? Aikatauluja pitää haastaa ja vaatia nopeampaa käsittelyä.

Virolla ei ole kokemusta tunneleista

Vesterbackan yritystä Virossa edustava asianajaja Paul Künnap lisää, että joskus asioiden suunnittelu kestää myös Virossa, mutta ei tässä tapauksessa. He tekevät asioita viranomaisyhteistyössä.

Ongelmana on lähinnä se, ettei Virossa ole aiemmin tehty tunneleita.

– Meren alle on yksinkertaisempaa tehdä tunneli kuin maan päälle. Tässä tunnelissa ainoastaan Viron rannikolla tunnelin teko on mielenkiintoista, mutta muuten kyse on geologiasta, Künnap sanoo.

Vesterbacka uskoo vakaasti tunnelin valmistumiseen aikataulussaan.

– En ole missään vaiheessa epäillyt asiaa.