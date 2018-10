Kiista hallituksen suunnittelemasta henkilöperusteisen irtisanomisen helpottamisesta on herättänyt keskustelua poliittisten lakkojen oikeutuksesta. Kansanedustaja Matti Vanhanen kirjoitti blogissaan keskiviikkona, että eduskunnalla on perustuslaillinen oikeus ja velvollisuus säätää lakeja ja arvosteli ulkoparlamentaarista vaikuttamista. Julkisoikeuden professori ei pidä poliittista lakkoa kovin dramaattisena vaikutusyrityksenä. Työoikeuden professori sanoo, ettei lakkoilu ole perustuslain vastaista.

Kansanedustaja Matti Vanhanen (kesk.) toivoo blogissaan, ettei Suomessa nähdä eduskuntaa, joka pysäyttää lakiesityksen käsittelyn ulkopuolisen lakon tai muun painostuksen takia. Vanhanen viittaa käynnissä olevaan kiistaan henkilöperusteisten irtisanomisten helpottamisesta pienissä yrityksissä.

Ay-liike vastustaa hallituksen suunnitelmia tiukasti, vaikka hallitus laski rajaa irtisanomisen helpottamisessa alle kymmenen hengen yrityksiin ja lyhensi karenssin 90 päivästä 60 päivään. Ay-liike on uhannut ottaa käyttöön uusia työtaistelutoimia ylityö- ja vuoronvaihtokieltojen lisäksi, jos hallitus ei peräänny suunnitelmissaan. Keskiviikkona osalla aloista nähtiin jo lakkoilua.

Vanhasen mukaan poliittiseen lakkoon vastataan puolustamalla perustuslain ensimmäisiä pykäliä, joiden mukaan valta kuuluu eduskunnalle.

– Perustuslain määräys, joka antaa valtiovallan valtiopäiville kokoontuneelle eduskunnalle on valtavan velvoittava. Jos yksi eduskunta lipeäisi tästä määräyksestä ulkopuolisten hyväksi, synnyttäisi se vakavan ennakkotapauksen, Vanhanen kirjoittaa.

Turun yliopiston työoikeuden professori Seppo Koskinen ei ole aivan samoilla linjoilla.

– Painostaminen ei ole kiellettyä, Koskinen sanoo.

Asioihin pyritään vaikuttamaan

Turun yliopiston julkisoikeuden professori Juha Lavapuro sanoo tavallaan ymmärtävänsä, mitä Vanhanen ajaa takaa.

– Ehkä hän haluaa suojella eduskunnan integriteettiä suhteessa ulkopuoliseen painostukseen. Toisaalta meillä on sananvapaus, ja asioihin yritetään yleensä vaikuttaa kaikin keinoin. Ei tässä ole niin dramaattista ongelmaa kuin Vanhanen antaa ymmärtää.

Lavapuro näkee vaikuttamisyritykset myönteisenä asiana, kunhan ne eivät mene liiallisuuksiin.

Vanhanen kirjoittaa blogissaan, että työmarkkinoita koskevien hankkeiden kiistat sovitaan yleensä aiemmassa vaiheessa.

– Arvioni on, että tilanne on edennyt vaiheeseen, jossa hallituksen on annettava esityksensä eduskunnalle, joka käsittelee sen loppuun asti. Hallituksen ei pidä poliittisen lakon edessä taipua, ellei vaihtoehtona ole nopeaa tällä vaalikaudella toteutettavissa olevaa muuta keinoa, Vanhanen kirjoittaa.

Koskinen sanoo, ettei ole olemassa sääntöä, joka kertoisi, missä vaiheessa lakiesityksiin ei saisi enää yrittää vaikuttaa.

Hän muistuttaa, että eduskuntaa on ennenkin painostettu lakolla. Koskinen toteaa, ettei lakkoilu ole perustuslain vastaista.

Demokraattinen prosessi

Vanhasen mukaan eduskunnan käsittely on demokraattinen prosessi, mutta se ei enää ole neuvotteluprosessi eduskunnan ja etujärjestöjen välillä. Hänen mukaansa etujärjestöt voivat ja saavat pyrkiä argumenteillaan vaikuttamaan eduskunnan valiokunnan jäseniin lakiehdotuksen tarpeesta ja sisällöstä.

– Lopulta äänestys salissa ratkaisee, miten laille käy. Mutta on hyvä tehdä pelisäännöt selviksi. Jos joku ajattelee, että eduskunnan päätöksentekoa vastaan asetettuun poliittiseen lakkoon vastattaisiin lopettamalla esittelyn käsittely, on hän väärässä, Vanhanen kirjoittaa.